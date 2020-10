Dai Mass media al Covid: l'ultra razionalismo capitalistico che nega l'uomo

Hotel Leonardo, Verona. Arrivo di sera tardi con le valigie, dopo un lungo viaggio da Roma verso il nord d’Italia. Supero le prime porte a vetro dell’ingresso principale, e queste si aprono. Le successive no, e resto in una sorta di zona grigia. Penso che possa essere a causa delle cellule fotoelettriche. Cerco di riposizionarmi, ma non accade nulla, e dall’interno nessuno alla reception sembra interessato a ciò che mi sta capitando.

Mi guardo intorno e mi accorgo di un terminalino che ti fotografa, controlla, misura, sottopone a checkup. Capisco dall'ologramma che devo avvicinare il polso al sensore laterale. Lo faccio. È un termometro. Ho 36.1: le porte si aprono. Presento alla concierge i documenti, come se niente fosse, in un no comment generale e silenzioso.

Gli automatismi della sorveglianza

Ma avete capito bene? Oramai siamo di fronte a una ferocissima subcultura isolazionista e performativa della salute, ridotta a capziosi skill di preformazione e verifica, di tipo tecno-indiziario, il peggiore, che a livello di processo in tribunale farebbe sfracelli.

È come se per cercare di acchiappare a tutti i costi un assassino si mettesse in galera un uomo per il semplice motivo che stava passando sotto quel balcone a quella precisa ora con un coltello in tasca compatibile con quello dell’omicidio. Sarebbe una follia. E invece per il concetto ormai sdoganato di “normalità” al tempo del Covid no, anzi, più è condita di paure collettive, smanie di controllo e poteri burocratizzati - i più dementi, perché sostituiscono regole pensate male ed eseguite peggio a umanesimo e vera solidarietà -, più risulta opaca e autoritaria.

Dunque, siamo arrivati ad alcune strettoie teorico-pratiche che fanno raggelare le vertebre: se hai più di 37 di temperatura corporea, non ti faccio manco entrare nel mio albergo trasformato in Fortezza dei Sani; e se ho prenotato e già pagato attraverso i circuiti modello Booking? Boh; e se la febbre mi viene l'indomani? che fanno questi signori, ti cacciano con i carabinieri? direbbero, vai in camera, fatti la borsa e vattene da qui perché sei indesiderato e pericoloso per l’incolumità degli altri ospiti? Boh; e se ho qualche piccolo rialzo termico perché mi sono preso una intossicazione alimentare banale, un raffreddore di stagione, o magari ho viaggiato col riscaldamento concentrato nell’abitacolo della macchina senza uscirne mai, che fanno? direbbero, cercati un altro albergo a mezzanotte? Boh; e perché devo essere avvicinato sempre e comunque al Covid prima di qualsiasi seria analisi sul mio stato di salute, come se non esistesse nessun altro quadro nosografico alieno alla diagnosi del virus imperante? Boh.