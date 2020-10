Le armi nucleari sono illegali: il Trattato Onu entra in vigore

Il 22 gennaio 2021 il Trattato ONU sul divieto delle armi nucleari entrerà in vigore e diventerà vincolante diritto internazionale. Lo ha annunciato ieri International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), la campagna che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2017 proprio per aver contribuito in maniera determinante a questo Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW). A 75 anni dal loro primo utilizzo, le armi nucleari diventano illegali secondo una norma internazionale.

Il risultato dell’entrata in vigore del Trattato, approvato dall’Onu nel 2017, è legato al raggiungimento della 50esima ratifica, che è stata quella dell'Honduras in data 24 ottobre 2020. Solo il giorno prima erano arrivate quelle di Giamaica e Nauru. L’Italia non è tra i Paesi che hanno ratificato il Trattato. «A tutti i 50 stati partiti del trattato finora: siete dalla parte giusta della storia e vi plaudiamo per aver affrontato gli stati nucleari e aver portato per sempre la strada verso un mondo libero da queste terrificanti armi», scive ICAN sualla sua pagina. «Naturalmente ci congratuliamo e ringraziamo ognuno di voi che ha contribuito a far accadere questo momento. Questo è un traguardo incredibile per il nostro movimento e siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che tutti abbiamo raggiunto insieme! E no, questo non significa che il lavoro sia terminato. Lontano da questo. Ci saranno molto da fare fino all'entrata in vigore del trattato, e dopo. Ma oggi celebriamo questo momento speciale, celebriamo i leader che ce l'hanno fatta, e iniziamo il conto alla rovescia per i 90 giorni!».