Quest'anno il regalo solidale va online

Non ci sono banchetti, mercatini o temporary shop allestiti dalle associazioni non profit per raccogliere fondi, l’esercito dei volontari che impacchettavano regali si è ridotto al lumicino, le cene, gli spettacoli… tutto cancellato dall’emergenza sanitaria che stiamo ormai vivendo da dieci mesi. Eppure le occasioni inventate dalla fantasia dei fundraiser per far sì che anche il Natale 2020 sia all’insegna della solidarietà non mancano. Ma tutto, o quasi, si è trasferito online. Come rileva anche il portale Italia non profit che ha attivato il Market Solidale di Natale,il luogo virtuale dove cittadini e aziende possono scegliere i regali solidali e sostenere le organizzazioni non profit con la novità della sezione Natale a Km Zero. Attraverso il portale è possibile sostenere gli enti più vicini e donare local grazie alla ricerca geolocalizzata. Da un’indagine effettuata ai primi di dicembre dal portale su un gruppo di 100 enti non profit monitorando i lori siti web, l’offerta dei prodotti in occasione del Natale ed eventuali canali esterni a cui si appoggiano emerge che solo il 35% presenta offerte di regali solidali di Natale: si tratta per il 63% di enti di grandi dimensioni, per il 31% enti di medie dimensioni e il 6% di piccole dimensioni. Il 65% delle organizzazioni monitorate non ha ancora attivato campagne a riguardo.

Tra il 35% delle organizzazioni non profit che presentano offerte di regali solidali di Natale il 69% ha attivato un e-shop dedicato per la vendita di prodotti natalizi, mentre il restante 31% ha affidato la presentazione dell’offerta di regali solidali ad una pagina web del sito istituzionale.

Realtà come Anffas nel loro e-shop attivo tutto l'anno hanno una sezione dedicata al Natale Solidale 2020 in cui trovare prodotti artigianali realizzati con l'apporto primario di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale nelle strutture dell'associazione. Anche la Lega del Filo d'Oro nella sua pagina dedicata ai regali solidali presenta una pagina ad hoc per il Natale.

Le proposte non mancano, qui una selezione last minute di alcune iniziative in corso, ma conviene affrettarsi: per i regali fisici restano pochissimi giorni per le spedizioni, per i doni virtuali… il tempo è un problema relativo.

Pacchetti solidali… resistono

Anche se molti hanno rinunciato a questa forma ci sono alcune realtà i cui volontari realizzeranno pacchetti regalo nelle librerie come per esempio Fondazione Cesvi che per il sesto anno con Mondadori Store propone “Impacchettiamo un sogno”: 500 i volontari che saranno presenti in oltre 40 librerie del gruppo in tutta Italia per supportare il programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile nelle città di Bergamo, Bari e Napoli (qui per i dettagli).

A Milano, alla libreria Hepli, fino al 24 dicembre saranno presenti i volontari della Lilt Milano che impacchetteranno i regali per sostenere il progetto Childcare rivolto rivolto ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano per accoglierli come se fossero a casa, istruirli come se fossero a scuola e, dopo la dimissione, seguirli come se avessero un medico dedicato. A non aver rinunciato ai volontari negli store anche Oxfam in collaborazione con Coin per il progetto #Regalosperanza a favore degli 11 Community Center presenti sul territorio italiano.

Gli immancabili box solidali