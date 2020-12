A notte fonda va in scena lo scippo dei fondi all’assistenza domiciliare

Cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica, mentre gli italiani dormivano?

Quello che temevamo, lanciando l’allarme sulle pagine di Vita.it, si è realizzato. Si è realizzato confermando che è venuto meno il rispetto, non tanto e non solo per il lavoro di tante persone che si sono adoperate, in questi mesi, per reperire risorse al fine di finanziare l’assistenza domiciliare. Il rispetto è venuto meno nei confronti delle vite di tanti cittadini. Questo perché i relatori della manovra finanziaria hanno riformulato l’emendamento, che prevedeva una tassazione di scopo sul tabacco riscaldato per finanziare con circa 40 milioni di euro l’assistenza domiciliare.

Come è stato modificato l’emendamento?

Hanno spalmato la tassazione su più anni, fatto criticabile ma che rientra nelle valutazioni della politica…



E anche nella guerra tra lobbies del tabacco…

Certamente, ma non è questo il punto dirimente della questione. Il punto dirimente è che nell’emendamento così come è stato riformulato la tassazione del tabacco riscaldato rimane, anche se riformulata, ma è stato tolto qualsiasi riferimento alla destinazione delle risorse così recuperate all’assistenza domiciliare.