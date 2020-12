L'assistenza domiciliare e la questione del tabacco riscaldato: i conti non tornano

Ma il dibattito continua. L'onorevole Fassina afferma che «non è stato sottratto un solo euro ai quasi 800 milioni previsti per l'assistenza domiciliare. Basta fake news!». Ma il segretario di Cittadinanzattiva non ci sta e replica che «i fondi per assistenza territoriale previsti nel Decreto Rilancio valgono per il 2020, che notoriamente sta per terminare. Non c’è un centesimo stabilizzato».

Subito si sono mosse le associazioni e anche Marco Bentivogli, di Base Italia, ha chiesto ragioni per quello che ha definito «uno scempio».