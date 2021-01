Dopo di noi: immaginare comunità di destino o servizi residenziali?

Si tratta quindi di un investimento importante che in un certo senso “mette ordine” rispetto al “come si fa” il dopo di noi. Prova a definire con maggior precisione un ordine di priorità nella prospettiva della co-progettazione Dopo di NOI. Un po’ come dire che, prima degli strumenti e dei metodi di lavoro occorre aver chiare le finalità e le condizioni di fattibilità necessarie per avviare percorsi di coabitazione per promuovere nuove opportunità di vita adulta.

Solo a partire da queste comprensioni appare possibile attivare un’azione propedeutica al lavoro di co-progettazione dei progetti di vita che non costituisce soltanto un capitolo nuovo di “lavoro con le famiglie e con le persone con disabilità” né costituisce soltanto la capacità operativa e la competenza organizzativa necessarie per realizzare gruppi appartamento. La co-progettazione dei progetti di vita è invece qualcosa che in qualche modo viene prima di questi processi pur decisivi e fondamentali ed è piuttosto inquadrabile come la necessità di costruire dei nuovi contesti di co-progettazione. Capaci di attivare, generare, ri-generare nuovi legami fiduciari e nuove relazioni fiduciarie tra famiglie servizi e istituzioni. Attraverso relazioni che vadano oltre lo schema dell’offerta di un servizio o dell’erogazione di prestazioni in cambio di un corrispettivo. Relazioni che disegnano una dimensione di “ingaggio” nuova, quindi, per tutti gli attori impegnati nell’area del Dopo di NOI. Che li chiama in causa a posizionarsi con chiarezza rispetto ad una sfida sociale e ad una finalità di intervento che vanno oltre la logica di un mero adempimento. In quanto interpellano tutti i portatori di interesse a confrontarsi sulla capacità, la motivazione e il desiderio di impegnarsi per costruire qualcosa che ricada più nella categoria di promuovere nuove “comunità di destino” che non nuovi servizi residenziali.

L’importanza di questo investimento formativo di Regione Lombardia appare collegata alla possibilità di valorizzare l’esperienza lombarda dopo di noi come uno dei possibili vettori di trasformazione delle politiche di welfare per la disabilità, a partire dalle buone prassi che ad oggi hanno affrontato ed in parte vinto la scommessa della Legge 112, in almeno due direzioni:

da un lato sostenendo l’implementazione di quello che potrebbe diventare ed in parte sta già diventando un modello lombardo di co-progettazione per il Dopo di NOI . Un modello necessario per sostenere i progetti già attivi e per finalizzare meglio l’utilizzo delle risorse della Legge 112 e soprattutto per portare in dote al livello centrale dell’Amministrazione Statale, non solo idee e opzioni spesso ancora molto teoriche a distanza di ormai 5 anni dal varo della Legge, bensì i dati, gli esiti, la qualità, la vitalità dei progetti di vita di ciascun territorio;

dall'altro per contribuire a rinnovare il welfare a partire dal consolidamento dei primi passi sperimentali di ricomposizione delle risorse economiche ed organizzative che caratterizzano i budget personali dei progetti di vita Dopo di NOI, portando gli elementi e le competenze di queste esperienze sussidiarie all'interno della sfida più ampia di costruzione del Fondo Unico della Disabilità, obiettivo di legislatura di Regione Lombardia.

Una nuova stagione di lavoro sociale ed educativo

La necessità di lavorare alla costruzione di contesti innovativi di co-progettazione e di sostenere tali processi attraverso un investimento formativo mirato è un dato rilevabile dall’osservazione e dal racconto delle storie dei progetti di vita Dopo di NOI e degli interventi di infrastrutturazione sociale di molti territori realizzatesi già nel primo triennio lombardo dopo di NOI e che costituiscono già oggi l’ossatura portante di molte azioni formative costruite e realizzate e riproposte su molti territori e che oggi hanno la possibilità di diventare sistema.

Esperienze che appaiono cruciali anche per rilanciare il lavoro sociale ed il lavoro educativo quali fattori cruciali per contribuire a ricostruire meglio il welfare post-Covid, puntando a

sostenere e sperimentare la possibilità di un nuovo paradigma di welfare resiliente, emergente e rigenerativo;

che si realizza attraverso un modus operandi capace di valorizzare le spinte sussidiarie;

ingaggiando ed investendo le competenze e le risorse sociali e socio-sanitarie;

per disegnare un perimetro nuovo di corresponsabilità che può alimentare a sua volta fiducia nel lavoro sociale ed educativo come promotore di cambiamento.

La fiducia nel lavoro sociale e nel lavoro educativo appare oggi più che mai necessaria per affrontare sul piano delle politiche e dell’organizzazione dei servizi anche i problemi più complessi del nostro sistema di welfare, come appunto l’emancipazione dai genitori delle persone adulte con disabilità, accorciando le distanze, invece di allargarle, tra i cittadini, le famiglie, i servizi e le istituzioni.

*Marco Bollani è Diettore della cooperativa Come Noi di Mortara (PV), Tecnico Fiduciario Anffas Lombardia Onlus, consigliere regionale Federsolidarietà Lombardia