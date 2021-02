“Sensuability: ti ha detto niente la mamma?” diventa virtuale

La data di inizio della mostra, il giorno di San Valentino, non è scelta a caso. Per dare un senso a una festa ormai svuotata di significato e festeggiare un amore sensuale che, comunque la si pensi, è vitale e divertente. «Quando ho pensato al titolo per la mostra mi sono immaginata l’espressione stupefatta dei visitatori davanti alle vignette, perché “mamma” non gli aveva ancora spiegato... che anche le persone disabili sono persone sensuali e sessuate. Lo faremo noi con leggerezza e ironia. Ma non gli racconteremo delle api e dei fiori» confida Salvucci.

La consegna per i concorrenti di "Sensuability&Comics" (terza edizione) era produrre un’opera “in forma di illustrazione o di fumetto nella quale fosse rappresentata una scena romantica, erotica o sensuale tratta da un quadro, famoso o che fosse significativo per il/la partecipante, mettendo al centro della scena protagonisti con corpi imperfetti ma estremamente sensuali, che esprimessero la bellezza e la potenza della loro diversità” (vedi news).

Afferma ancora Armanda Salvucci: «Nel 2021, epoca in cui una disabilità o un difetto fisico sono ancora utilizzati come insulto per colpire, vedere le stesse disabilità e gli stessi difetti illustrati in modo sensuale, ironico e poetico è un grande risultato: una riflessione sulla varietà infinita dei corpi che i partecipanti hanno rielaborato in modo eccellente e di forte impatto».

Il primo premio quest’anno consiste in una borsa di studio a copertura totale per il corso di Satira tenuto dall’illustratore Fabio Magnasciutti alla scuola Officina B5 di Roma. Il secondo, la pubblicazione di un proprio fumetto o illustrazione all’interno del volume "Sensuability", insieme a Frad e ad altri fumettisti. Il terzo premio è un buono di 200 euro offerto dal Coicon da spendere sul loro sito.