RSA e anziani: un nuovo modello di cura senza cedere all'impressionismo

Franco Massi, presidente nazionale di Uneba

«Dobbiamo cambiare, certo. Il punto è che non dobbiamo fare qualche aggiustamento per sopravvivere, dobbiamo cambiare per migliorare», dice Franco Massi, presidente di una federazione con 900 associati in cui lavorano complessivamente 45mila lavoratori. Parlare di RSA e case di riposo oggi risulta molto condizionato da quel che è successo nella prima ondata del Covid – anche il documento della Pontificia Accademia per la Vita parte da lì – «ma dobbiamo ricordarci però che in queste strutture si è fatto l’impossibile per curare gli anziani ospitati, con una disponibilità fuori dall’ordinario degli operatori. Il documento stesso ricorda “l’abnegazione e, in alcuni casi, il sacrificio del personale dedito all’assistenza”. Dobbiamo cambiare ma senza “buttare a mare” tutto il patrimonio di solidarietà e carità che si è accumulato nei secoli, nelle strutture che sono nate spesso proprio dentro le comunità cristiane e in ambito religioso, che hanno svolto una funzione storica fondamentale».

Massi parla di un documento «forte e autorevole», «indirizzato ai credenti ma non solo», che «richiama alla responsabilità personale e collettiva». E questa responsabilità «si deve tradurre in un impegno concreto per ridurre l’isolamento in cui spesso si trovano le persone anziane, abbiamo tutti l’imperativo di andare a scoprire le troppe solitudini e povertà nascoste». «L’ambiente familiare è certo l’ideale per far vivere con dignità le persone anziane, ma la famiglia non sempre c’è e soprattutto spesso le condizioni sanitarie e assistenziali dell’anziano richiedono un’attività continuativa. A quel punto non si può che ricorrere a strutture residenziali che però devono – questo è il cambiamento che dicevo prima – costruire ambienti sempre più famigliari, che significa innanzitutto ambienti che favoriscono le relazioni con l’esterno e fra generazioni. Ci sono già esperienze molto belle…».

In Italia – annota il presidente – i posti letto per anziani over70 in strutture residenziali sono meno della metà rispetto a Francia, Germania, Spagna… «Questo gap sia colmato innanzitutto non da nuovi posti letto residenziali ma dal continuum assistenziale. Un concetto bellissimo, ma tutto da costruire».