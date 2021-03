"La bellezza che salva": la moda sensibile ai malati di cancro

«Le studentesse e gli studenti che hanno preso parte a questi incontri hanno ascoltato gli operatori delle associazioni e anche scoperto come dal dolore possa nascere tantissima unità e solidarietà» ci spiega Caterina Cioppi, insegnante di sartoria dal Centro Moda. «Il prodotto a cui i ragazzi si sono dedicati maggiormente è la felpa, a cui hanno dato caratteristiche particolari. Dalla possibilità di avere un collo alto per coprire eventuali cicatrici oppure dei fori per il passaggio di cannule per la somministrazione di medicinali oppure ancora le maniche che si possono staccare per sopperire alla termoregolazione alterata». Delle felpe ''speciali'' per offrire maggiori comfort, con un’estetica alla moda.

Il progetto rientra nelle attività di “Scuola - volontariato” che il Csv Trentino porta avanti da una decina anni per avvicinare i giovani all’impegno nelle associazioni. «Ora la sfida è quella di identificare una o più aziende del territorio che vogliano di investire in questo progetto e garantire la produzione delle felpe e degli altri capi progettati dai ragazzi», ha spiegato Francesca Fiori, coordinatrice del Csv. «Per questo ci rivolgiamo con un appello al mondo imprenditoriale per portare a termine progetti così belli e innovativi».

Immagini fornite da ufficio stampa