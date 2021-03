Workers buyout: quando i lavoratori fanno rinascere l'impresa

Dodici soci lavoratori, un fatturato per il 50% sul mercato estero, l’aumento in un anno difficile come il 2020 dell’8% di fatturato. E, per il quarto anno di seguito, la chiusura del bilancio con un utile. Un risultato importante per un'azienda che... doveva chiudere.

Quello della Screensud è un destino che sembrava segnato. Invece, quattro anni dopo, quella degli ex dipendenti della Lafer è un'esperienza a lieto fine. Non solo: è anche un'esperienza pilota di workers buy out.