Paolo Milone: «La psichiatria serve ad aumentare la libertà»

Si è ispirato a qualche opera in particolare per la stesura dell’opera?

Non riuscivo a capire come procedere per la scrittura. Poi un giorno ho preso un libro di Marziale, “Gli epigrammi” e sono stato letteralmente fulminato dalla sua forza e dal suo stile comunicativo. Negli epigrammi Marziale si rivolge a una persona, le dice di tutto, poi però fa una chiusa umoristica, con una specie di messaggio di rappacificazione. Mi sono ispirato a questo straordinario stile comunicativo, e sono così riuscito ad esprimere questa ambivalenza. Non ho scritto un romanzo. C’è stata una saggezza inconsapevole in questa scelta. Considerata la complessità della psichiatria, è estremamente difficile scrivere un romanzo in maniera lineare, non ce l’avrei fatta. Ho scritto a schegge, tanti singoli pezzi, magari contraddittori tra loro, perché questo è quello che succede nella vita, specialmente in psichiatria. Non faccio lunghe descrizioni, parlo immediatamente della persona e dell’ambiente, do tocchi leggerissimi e la mente del lettore costruisce così la scena. Il risultato finale, come in un caleidoscopio, è il rapporto tra tutte le schegge.

Il titolo dell’opera è molto potente. Perché questa scelta?

La maggior parte dei libri di ambientazione psichiatrica raccontano il punto di vista del paziente, o parlano della psichiatria vista dal buco della serratura, un po’ dal di fuori. Questo è uno dei pochi libri dove si entra nel mondo della psichiatra aprendo la porta, e segue i ragionamenti che fa uno psichiatra, come vede le cose, come decide, come ragiona. Spero che si capisca che la contenzione è un discorso del tutto eccezionale, ma se uno di lavoro fa lo psichiatra, in un reparto di urgenza, in un pronto soccorso che accoglie 150mila persone l’anno, queste situazioni sono frequenti.