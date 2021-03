La tecnologia e un modo nuovo di coltivare il grano

«L’avvio dell’impianto – spiega Costantino Palmas, parassitologo e vicepresidente della impresa sociale Lavoro Insieme – è stato preceduto da un’intensa attività di ricerca svolta all’interno del progetto PIA “Sviluppo di nuovi fertilizzanti organici dal settore agroindustriale”, finanziato dalla Regione Sardegna con fondi dell’Unione Europea. Si tratta di interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione che, tra l’altro, ci hanno permesso di dare occupazione a giovani laureati specializzati in agraria, chimica e biologia. La maggior parte di loro durante il dottorato hanno partecipato alla ricerca e oggi sono assunti a tempi indeterminato in azienda. Il concime prodotto è attualmente impiegato per la coltivazione del grano nella filiera corta del progetto “Terre Ritrovate” ma anche in viticoltura e orticoltura: la sua composizione, in particolare l’elevata concentrazione di azoto, lo rende concorrenziale rispetto ai concimi chimici solitamente impiegati. I risultati della sperimentazione agronomica in pieno campo, condotta dall’Agenzia regionale AGRIS, hanno evidenziato un miglioramento di quantità e qualità del grano duro, in termini di resa, tenore di glutine e di proteine».

«La sperimentazione all’azienda AGRIS “San Michele” di Ussana, alla quale partecipano i ricercatori Paolo Mulè e Marco Dettori – spiega Gianluca Carboni, agronomo e ricercatore dell'Agenzia – è giunta al terzo anno di prova su scala parcellare e al secondo anno su parcelle di grandi dimensioni per simulare, in quest’ultimo caso, condizioni ordinarie di coltivazione del grano duro. Gli esperimenti parcellari hanno evidenziato effetti sulle rese assimilabili a quelli dei concimi chimici normalmente utilizzati in agricoltura. Dal punto di vista qualitativo, il contenuto in proteine e l’indice di glutine, cioè i parametri tecnologici più importanti per la valutazione della qualità del prodotto, sono risultati sempre uguali o superiori a quelli riscontrabili nelle parcelle trattate chimicamente. Al momento stiamo studiando gli effetti di questi concimi in relazione al miglioramento della fertilità del suolo e si sta valutando la loro efficacia in condizioni ordinarie di coltivazione con la collaborazione di aziende agricole private. I primi risultati, benché preliminari, sono stati pubblicati su importanti riviste internazionali e hanno fornito materiale di tesi di laurea presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Piacenza con cui l’Agenzia collabora in attività formative e sperimentali».