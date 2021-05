Pronta l'undicesima edizione del WeWorld Festival

Al social market SoliDando, assorbenti gratis per le donne indigenti In Italia gli assorbenti sono considerati beni di lusso e la “TamponTax” rappresenta una vera e propria forma di violenza economica che colpisce le donne: ad oggi, in tutto l’occidente, il nostro Paese è uno tra i pochi a non essere ancora intervenuto in maniera incisiva per abbattere questa discriminazione