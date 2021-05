Vazapp, la speranza in una terra che ha sete di futuro

Geniale anche l’idea di Shakespeare ai contadini, organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi: i contadini salgono sul palco prima dell’esibizione degli artisti (teatro e musica) e raccontano la loro storia mentre il pubblico gusta i loro prodotti. «È un format che evolve completamente il concetto di sagra», sintetizza Savino. «Con Shakespeare sostituiamo le persone alle masse. Nelle casette dello street food vanno gli chef che trasformano la materia prima in gustosi piatti, della tradizione o innovativi. Un modo nuovo per far coesistere agricoltura, cultura ed arte. Con Contadinner, invece, sono i contadini ad aprire le porte di casa per trasformare la convivialità del cibo in un attivatore di relazioni, facendo emergere storie di vita e di custodia dei territori. Dall’ascolto nasce e cresce un’azione collettiva dal basso che raccoglie i bisogni e le esigenze del mondo agricolo, in ambito aziendale o territoriale»

Con i suoi dati, Vazapp supporta i decisori politici. «Amiamo il nostro lavoro, ma anche il confronto e il dialogo. Soltanto in questo modo è possibile alimentare la fiducia reciproca e unire le forze, mettersi insieme per dare speranza a chi non vuole abbandonare la terra e a chi addirittura vede nella campagna una risorsa occupazionale e uno stile di vita differente. Così facendo è possibile generare benessere non solo per i singoli individui ma anche per le nostre comunità. Tutto parte da quella che io chiamo “Agricoltura della bellezza e delle relazioni”, un concetto nuovo che vuole introdurre un nuovo coefficiente (che soprattutto i piccoli agricoltori dovranno iniziare a considerare se vogliono restare nella terra e dire ai loro figli di non andarsene) da “produzione/ettaro” a “relazione/ettaro”. Nel primo caso, pur di produrre e vendere a pochi centesimi, a volte si rischia di sfruttare terra e persone; nel secondo caso non devi produrre per forza di più ma accogliere di più. Non più quanti quintali ho prodotto ad ettaro (e il prezzo lo fa qualcun altro) bensì quante relazioni ho creato grazie a quell’ettaro (il prezzo dei prodotti che vendi lo fai tu, non hai più intermediari), cioè: quante persone ho fatto felici grazie a quell’ettaro? Se coltivo bellezza, tante. L’agricoltore si prende cura delle piante ma prendendosi cura del Creato e quindi della bellezza, in realtà si sta prendendo cura anche delle persone. Vedere gli agricoltori come terapeuti della città, oggi è l’inizio di un nuovo futuro».