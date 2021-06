Il Festival Scienza Verona porta le materie Stem all'aperto

La giornata del 19 giugno è dedicata a scienza e intrattenimento (come giochi e letture green per bambini e bambine) a contatto con la natura, all’interno del Parco Corte Pigno di Verona. La giornata si aprirà con la presentazione e premiazione del progetto di EcoDidattica di ForGreen, quest’anno in collaborazione con la “Sustainability Challenge” dell’associazione Rete VerSo (VerSo è l’acronimo di “Verona e sostenibile”), che rappresenta la naturale evoluzione della Rete #humansfirst, attiva dal 2017 sul territorio attraverso progetti dedicati alle scuole e alla cittadinanza. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto ha visto coinvolti alcuni studenti delle scuole superiori veronesi che negli scorsi mesi si sono cimentati in diverse dinamiche di apprendimento esperienziali culminate in una vera e propria challenge, ideata e proposta da ForGreen, in cui veniva richiesto di elaborare idee che coniugassero gli obiettivi della sostenibilità con i modelli di impresa innovativi. La challenge consisteva nel convincere e coinvolgere gli adulti a fare scelte di vita sostenibili, partendo dal consumo di energia 100% rinnovabile nelle proprie case, attraverso l’utilizzo dei social. Lo scopo del progetto è sviluppare la sensibilità e le capacità imprenditoriali delle nuove generazioni nei confronti delle tematiche ambientali. Questa sarà l’occasione per scoprire le loro idee.

Altro importante appuntamento di sabato 19 giugno sarà l’incontro con la First LEGO League, manifestazione internazionale di Scienza e Robotica presentata dai referenti nazionali con la partecipazione del MyCollego Team, vincitore del premio Oltre la Robotica indetto dal Ministero dell’Istruzione e Premio Progresso nell’edizione 2021 e composto da ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado afferenti l’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova, che mostreranno dal vivo come si svolge una gara di robotica. Dal 2013 il professor Emanuele Miliani, che si è aggiudicato anche il premio FLL-Coach 2021, prepara generazioni di studenti alla partecipazione di eventi, sfide e contest in ambito scientifico e robotica, conquistando riconoscimenti nazionali e internazionali. Sarà questa l’occasione per poter dialogare con i giovanissimi Coder e Scientist del team e farsi illustrare dal loro Coach i metodi di didattica innovativi in ambito scientifico.