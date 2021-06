Generare luoghi comunitari: la terza tappa di “Road to Social Change”

Alla tavola rotonda sul tema “Il Terzo settore per lo sviluppo territoriale” hanno partecipato Massimiliano Monetti (a sinistra nella foto), presidente di Confcooperative Abruzzo che ha illustrato Il caso di “Borghi in Rete – Abruzzo” e Francesca Elisa Leonelli (a destra), con il caso di Retake Roma di cui è presidente. «L’Abruzzo, come altri ambiti hanno grandi ricchezze e noi dopo il terremoto dell’Aquila abbiamo capito che accanto alla ricostruzione dei muri occorreva ricostruire le comunità e le loro microeconomie. E chiamati a ricostruire sono proprio i detentori di quel patrimonio, cioè chi abita quei luoghi», ha sottolineato Monetti parlando delle cooperative di comunità, delle imprese compartecipate e soprattutto dell’importanza delle rete. Nel passare la parola a Leonelli il balzo è stato dai borghi ai quartieri di Roma «come Retake facciamo rete tra i borghi urbani che possono essere laboratori per ricreare un tessuto sociale». Settanta i gruppi attivi nel territorio della capitale.

L’iniziativa odierna si è chiusa anche in questa tappa con un focus specifico sulla digitalizzazione, durante il quale Fabio Fraticelli di TechSoup Italia ha illustrato strategie e strumenti di micro-local ecommence a favore della rigenerazione dei luoghi.

Nelle prime due tappe di Road to Social Change sono state affrontate due importanti sfide economiche per il nostro Paese: “Valorizzare le filiere culturali turistiche e agroalimentari” e “Generare nuove infrastrutture sociali”. Sfide economiche in cui la contaminazione tra profit e non profit può innescare, valorizzare e accompagnare processi di cambiamento e innovazione ad alto impatto sui territori e sulle comunità che lo abitano.

Dopo la tappa virtuale del Centro Italia, Road to Social Change, continuerà il suo percorso in Italia il 21 settembre, dal Centro Nord, il tema sarà "Sviluppare un welfare comunitario ed economie coesive"; il 19 ottobre, dal Nord Est si punterà l'attenzione su come "Promuovere l'economia circolare attraverso le comunità intraprendenti"; il 16 novembre, dal Nord Ovest, ci si focalizzerà sul come "Promuovere città e nuovi ecosistemi inclusivi"; il 3 dicembre si chiuderà il viaggio in Lombardia parlando di come "Valorizzare le infrastrutture digitali per generare impatto sociale".

Ogni tappa sarà seguita da due seminari locali, permettendo ai partecipanti di acquisire un kit di nuove competenze, rinforzate da approfondimenti on demand fruibili su ideatre60, la piattaforma digitale di Fondazione Italiana Accenture. Al termine del percorso si otterrà l'Open Badge di Social Change Manager (una certificazione digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite) rilasciato dal MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business.

