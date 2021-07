Si chiama “Ciao!” ed è l'interattività in alta qualità per le Rsa

Per rompere l’isolamento e mettersi in contatto con i propri cari a volte non basta un telefonino: schermi troppo piccoli e connessioni non sempre al top rischiano di far vivere esperienze frustranti, soprattutto agli anziani ospiti delle Rsa. Ed è qui che entra in campo la nuova iniziativa della Fondazione Amplifon onlus che nel corso della pandemia aveva già sperimentato in 10 Rsa dell’area milanese un primo progetto pilota EccoMi! (ne avevamo parlato qui). «In quell’occasione avevamo portato una video connessione altamente evoluta. Ci eravamo resi conto che per i grandi anziani che soffrono di ipoacusia e problemi di vista smartphone e tablet non riuscivano fornire una relazione emotiva a causa dei problemi di vista e udito e l’esperienza fatta ha dato dei risultati stupefacenti. I feedback degli anziani erano molto positivi, ci dicevano: “ho partecipato alla festa di mio nipote”, “alla cena di Natale”…» racconta Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di Fondazione Amplifon.

Con il progetto Ciao!, presentato oggi, lunedì 5 luglio, parte la fase due dell’iniziativa che prevede l’installazione - in una rete di residenze per anziani non profit in tutto il territorio nazionale, selezionate in collaborazione con Uneba (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) - di sistemi interattivi di video-connessione di alta qualità e definizione (da 23”, 75” e 85” acquistati grazie al supporto di Samsung Electronics Italia) che rispondono direttamente alle esigenze e alle abitudini delle comunità di anziani ospiti delle diverse strutture, interrotte o sospese durante gli ultimi mesi di emergenza pandemica.

I sistemi di video-connessione - basati su tecnologie e servizi sviluppati in partnership con Cisco e Durante - saranno utilizzati anche per veicolare contenuti originali e ricreativi. Tra questi, per esempio, una serie di otto concerti di musica classica - concepiti e dedicati esclusivamente per le comunità di Rsa che partecipano al progetto - promossi in collaborazione con LaFil - Filarmonica di Milano (il primo già oggi da Casa Verdi) così come un programma di recupero della consapevolezza fisica attraverso due lezioni settimanali di ginnastica Yoga sviluppate da MondoYoga.