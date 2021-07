“Il mare di tutti”, il progetto della spiaggia inclusiva in Salento

IQuesti speciali bagnanti sono aiutati per calarsi in acqua con apposite carrozzine sulle quali sono state montate ruote in plastica per facilitarne la discesa in mare. Una volta in acqua vengono sottoposti a una seduta di talassoterapia.

Il mare per riacquisire la propria autonomia

Il progetto ha ricevuto l’encomio dal Ministero della Salute e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha insignito del titolo di Ufficiale della Repubblica per via della sua instancabile attività di volontariato la presidente di Sunrise onlus, Maria De Giovanni che aggiunge: «In modo particolare vogliamo offrire a queste persone affette da patologie che troppo spesso precludono loro luoghi e momenti sociali, l’opportunità di liberarsi dagli aspetti che normalmente ostacolano e restringono il proprio campo di azione, aumentando dunque i livelli di emarginazione sociale, e proponendo, al contempo, prospettive per la riacquisizione di una propria autonomia e della costruzione del proprio benessere fisico e mentale».