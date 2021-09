La politica? Una cosa sporca. La voce dei ragazzi di Calabria

Sulla co-responsabilità si è focalizzato anche il presidente del Centro Comunitario Agape Mario Nasone: «I giovani non hanno voce, in Calabria in particolare. Questa ricerca è un pugno allo stomaco non solo per la politica ma anche per la scuola, la Chiesa, l’associazionismo. Se sono pochissimi i ragazzi impegnati nelle associazioni, ci sono responsabilità nostre, delle agenzie educative che non riescono a farli innamorare della bellezza dell’impegno. La maggior parte dei ragazzi vuole lavorare per una società migliore» ha ricordato Nasone. «Ma dove sono i riferimenti, gli spazi, i percorsi concreti? Non solo nelle città più grandi ma anche nei piccoli centri? Delegare, vivere da rassegnati peggiora la situazione. Una ragazza ha detto: "Cari genitori, insegnanti, insegnateci a lottare"».

“Dove andare” prende spesso la forma del dilemma: partire o restare? E partire, dove?

Su dieci ragazzi del campione, due non sanno ancora cosa fare del loro futuro, due pensano di proseguire gli studi in Calabria, quattro vogliono studiare fuori regione. C’è chi dichiara di voler, genericamente, “emigrare”.

Secondo il rapporto “Italiani nel mondo 2020” della Fondazione Migrantes, la Calabria è la terza regione italiana, dopo Basilicata e Molise, per incidenza tra popolazione residente e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Per il Report Migrazioni 2019 dell’ISTAT, presentato lo scorso gennaio, è la Calabria la regione che ha registrato il maggior numero di trasferimenti di residenza in altre regioni italiane.

«I ragazzi sono ben consapevoli dei problemi del tempo e del luogo in cui vivono» ha sottolineato Frisanco. «Di fronte alla criminalità, alla carenza di welfare, all’insufficienza della scuola, occorre far valere le proprie istanze con coraggio, cominciare a partecipare. Passare dall’informazione alla partecipazione».

Dalla ricerca è nato un gruppo di lavoro, composto da diverse associazioni giovanili del territorio, per la redazione di un manifesto che verrà presentato e discusso con i candidati alla Presidenza della Regione lunedì 20 settembre.

Per metterci una croce sopra consapevole, che sia sulla scheda o sulla Calabria, prima di restare o andare via.