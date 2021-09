Ai Patti educativi territoriali adesso serve una visione

Con il Piano Scuola 2020/21 nei documenti ministeriali sono comparsi i Patti educativi territoriali e con l’articolo 32 del DL 104/2020 il loro finanziamento. Da anni in verità si parla di scuola aperta, patti di collaborazione, comunità educanti, patti educativi di comunità... esperienze differenti ma accomunate dalla consapevolezza che dinanzi alle sfide multifattoriali di oggi la scuola da sola non ce la fa: ci vuole la comunità intera. Sussidiarietà e corresponsabilità diventano l’orizzonte per un nuovo modello di scuola e i Patti il frame per considerare l’educazione informale e non formale come elemento strategico per ripensare il curricolo e innovare l’esperienza di insegnamento e di apprendimento. Abbiamo dedicato alla scuola la copertina del numero di settembre di VITA, rivolgendole un accorato “ultimo appello” perché essa abbia il coraggio di cambiare e non tornare semplicemente alla scuola “di prima”. E abbiamo indicato i patti educativi di comunità come la prima delle sette sfide che la nuova scuola, per essere tale, deve vincere.

1/ Che cosa sono

In realtà dei patti educativi territoriali si parla molto ma si sa pochissimo. Ci sono esperienze straordinarie come quella dell’IC di Vo’ Euganeo e quella della scuola diffusa che il Comune di Reggio Emilia ha confermato anche per quest’anno scolastico (le raccontiamo entrambe sul magazine e la seconda è seguita dal gruppo di ricerca di Indire come modello da proporre anche nelle realtà più piccole e isolate del paese) ma la gran parte dei Patti siglati in quest’anno di pandemia sembrano finalizzati prevalentemente ad avere più spazi per gestire il distanziamento (fossero anche in prestigiosi musei) o più persone per sorvegliare l’entrata degli alunni (vedi i volontari delle associazioni del territorio). Più associazioni temporanee di scopo che comunità che condividono un progetto educativo. Gli attori poi - scuola, ente locale e Terzo settore - ancora non si guardano come pari. È vero, una comunità educante non si fa sulla carta e ha costitutivamente bisogno di tempo, ma qualcuno parla già di “greenwashing educativo”, con parole d’ordine interessanti e poca sostanza. Ma questo strumento ha una potenzialità strategica e che quando avrà raggiunto la sua maturità sarà un punto di non ritorno. Questo però è il momento di fare un salto di qualità e di andare verso una messa a sistema, senza scivolare nella standardizzazione. Ecco il perché di questo viaggio.

2/ I numeri

Quanti siano i Patti educativi territoriali già firmati non si sa. Indire e Labsus hanno da poco siglato un protocollo d’intesa per un Osservatorio nazionale sui Patti educativi territoriali, che ha proprio l’obiettivo tracciare una prima geografia di attori ed esperienze, analizzarli e individuare gli elementi portanti che sarebbe bene avere perché un Patto educativo territoriale sia capace di promuovere risorse e progettualità in un contesto collaborativo, così che la Scuola, oltre che un servizio pubblico, diventi un bene comune. Delle future “linee guida”, anche. Il gruppo di ricerca di Indire sulle Piccole Scuole ci ha supportato in questo approfondimento, chiedendo agli Uffici Scolastici Regionali quanti fossero i Patti educativi siglati dalle piccole scuole del loro territorio e finanziati con fondi ministeriali e quanti altri fossero invece sostenuti dal territorio. Nelle dodici regioni che hanno comunicato questi dati al gruppo di ricerca di Indire, ecco che arriviamo a conoscenza di 459 Patti territoriali finanziati con fondi ministeriali e gestiti dagli USR più 71 Patti educativi/Patti di collaborazione delle Piccole Scuole col territorio. Qui sotto i grafici che ne mostrano la distribuzione sul territorio nazionale.