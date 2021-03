La didattica a distanza qui si fa in presenza

Si chiama SOS DAD. Dove SOS sta per Supporto Operativo Scolastico. Lo propone l’associazione Il Pozzo di Giacobbe di Quarrata, in provincia di Pistoia. La sede dell’associazione, dallo scorso autunno, è stata ribaltata e trasformata per accogliere gli studenti che non possono seguire la didattica a distanza da casa, vuoi perché non hanno una connessione a internet stabile, i devices o gli spazi adeguati per fare scuola stando a casa. Nei locali dello Spazio Giovani, della Biblioteca "Sbarra" e in generale in tutta la sede del Pozzo di Giacobbe sono così state attivate 12 postazioni in cui i ragazzi possono partecipare alle lezioni in sicurezza, opportunamente distanziati dagli altri studenti presenti, seguiti da un educatore. Il servizio è gratuito ed è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Nell’ultima settimana, con la sospensione delle lezioni in presenza anche per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sono state aggiunte altre 5 postazioni per gli studenti di seconde e terze medie, anch’essi in DAD. Un’idea avventata? No, un’idea bellissima, da replicare. Rossano Ciottoli, direttore dell’Associazione Pozzo di Giacobbe e Benedetta Tesi, responsabile educativa della cooperativa Gemma, partner del progetto, spiegano come è stato possibile realizzarla.

«Di certo è una scelta in controtendenza rispetto a quelle fatte da alcune scuole e anche da altri soggetti di terzo settore di spostare tutto il supporto educativo ai ragazzi sul digitale. Perché la presenza? Perché prima che rappresentanti del terzo settore siamo genitori e abbiamo visto ciò che tutto questo periodo ha comportato… Abbiamo ritenuto che fosse un bisogno anche di figli degli altri. Chi ha figli lo sa quanto in questo anno hanno perso qualsiasi riferimento relazionale, qualsiasi opportunità di crescita che normalmente riusciamo a dare: lo sport, la musica, il gioco, il tempo liberto… è tutto un mondo che per loro non esiste più da un anno. Riuscire a dare piccoli segnali di presenza per noi è l’atto educativo più importante che possiamo dare, perché ce n’è estremo bisogno», sottolinea Rossano Ciottoli. SOS DAD così «è il tentativo di dare una risposta allo stato di abbandono e solitudine che i ragazzi vivono e al disorientamento che provano. È chiaro che i ragazzi attualmente stanno vivendo un periodo difficile, che diventa ancora più difficile nel momento in cui provengono da situazioni di vulnerabilità e fragilità. Rispettando tutti i protocolli anticontagio e aggiungendo addirittura alcune ulteriori misure precauzionali, abbiamo riadattato la sede per accogliere i ragazzi in attività in presenza da mattina a sera, con il supporto alla DAD la mattina e con il supporto allo studio il pomeriggio».