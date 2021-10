Malaria, l'Oms annuncia l'approvazione del primo vaccino

"Ho iniziato la mia carriera come ricercatore di malaria, e ho desiderato il giorno in cui avremmo avuto un vaccino efficace contro questa antica e terribile malattia. Oggi è quel giorno: l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'uso ampio del primo vaccino contro la malaria al mondo" dichiara mercoledì 6 ottobre il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute Tedros Adhanom Ghebreyesus. La notizia è storica: approvato il primo vaccino contro la malaria raccomandato dall'Oms per i bambini.



Continua "Il vaccino contro la malaria è sicuro e riduce significativamente le gravi malattie che minacciano la vita. Questo tanto atteso vaccino, sviluppato in Africa, da scienziati africani, è una svolta per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria. Utilizzare questo vaccino oltre agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno.Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al viaggio dalla scoperta allo sviluppo e al programma di vaccinazione pilota. Questo vaccino è un dono al mondo, ma il suo valore si sentirà maggiormente in Africa, perché è lì che il peso della malaria è maggiore". La malaria fa registrare circa 230 milioni di casi e 400mila decessi all'anno. Nel 2019, a causa della malattia, sono morti più di 260mila bambini soltanto in Africa



Il vaccino di cui parla il Direttore dell'OMS sarà somministrato in tre dosi tra i 5 e i 7 mesi d'età, con richiamo finale a 18 mesi circa. I programmi pilota di immunizzazione sono stati compiuti con successo in Ghana, Kenya e Malawi. Il vaccino a questo punto dovrebbe essere distribuito nell’Africa subsahariana e in altre regioni con trasmissione della malaria da moderata a elevata.



I risultati dei progetti pilota sono stati discussi ieri, dopo oltre 2,3 milioni di dosi somministrate, da due gruppi di esperti presso l’Oms. I risultati dicono che il vaccino è sicuro e porta a una riduzione del 30 per cento della malaria nelle sue forme più gravi. Infine, ha raggiunto più di due terzi dei bambini che non hanno una zanzariera sotto la quale dormire e non c'è stato alcun impatto negativo su tutti gli altri vaccini. Il vaccino è prodotto dalla multinazionale farmaceutica britannica GlaxoSmithKline.



"Dobbiamo spingere la malaria in una pagina della storia del passato" afferma Paola Crestani, Presidente di Amref Health Africa Italia. "Come è avvenuto per l'Italia, dove la malaria era ancora endemica fino a metà del secolo scorso, dobbiamo chiudere la partita con la malaria anche nei Paesi africani. Si parla da tempo di un vaccino per la malaria, siamo fiduciosi che sia la volta buona. Ancora una volta l'unica via è la scienza - il vaccino - a permetterci di progredire. Ogni minuto, un bambino muore a causa di questa malattia. Ma tale morte è prevenibile. Secondo il World Malaria Report, pubblicato dall'OMS nel 2019, tra il 2000 e il 2014 il numero di decessi per malaria è diminuito del 40% in tutto il mondo. Tuttavia, è bene non abbassare la guardia".



Amref Health Africa - più grande ong sanitaria africana ad occuparsi di salute nel continente - si impegna a supportare le comunità a rischio nella lotta per prevenire la malaria. Infatti, Amref supporta i governi nell'adozione e nell'ampliamento di interventi sicuri e ad alto impatto, come le ITN (zanzariere trattate con insetticidi) e la diagnostica per rafforzare la lotta contro la malaria. Inoltre, incoraggia continuamente le comunità a migliorare la prevenzione e la gestione della malattia, ed è coinvolta nella ricerca per lo sviluppo di insetticidi più sicuri.



Dal 2009, Amref Health Africa collabora con l'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della sanità per l'Africa (WHO-AFRO) per offrire un corso specifico (External Competency Assessment for Malaria Microscopists ECAMM) per operatori di microscopio, precedentemente condotto solo nel sud-est asiatico. Questo corso fornisce una misurazione oggettiva delle prestazioni della microscopia della malaria affrontando tre caratteristiche principali: rilevamento dei parassiti della malaria, identificazione delle diverse specie di malaria e determinazione della quantità di parassiti della malaria nel sangue.



La diagnosi precoce della malaria è fondamentale per una corretta gestione dei casi e ridurre malattie e decessi. Confermare la presenza di parassiti della malaria nel sangue prima del trattamento con farmaci antimalarici è fondamentale, poiché l'accuratezza della diagnosi clinica è spesso scarsa e porta a frequenti diagnosi errate di malaria. Come Amref Italia in Sud Sudan l'organizzazione sta implementando una cosiddetta "biblioteca dei vetrini" (Malaria Slide Bank). Il 100% della popolazione in Sud Sudan è a rischio malaria, con aree che stagionalmente diventano iper-endemiche; si stima che questa patologia rappresenti tra il 20% e il 40% delle cause di accesso ai servizi sanitari in Sud Sudan (e il 30% dei motivi di ospedalizzazione). Con il progetto Acq (a culture of quality) - sostenuto dall'AICS - supportiamo il Ministero della Salute nazionale ed il CCM (Country Coordination Mechanism) nell’assicurare servizi diagnostici per la malaria efficaci e di qualità. L'obiettivo quindi è massimizzare l’impatto della lotta alla malaria. Il progetto copre l'intero Paese.



Cos’è la Malaria Slide Bank? Le Malaria Slide Bank sono strutture di riferimento che contengono set di vetrini caratterizzati con precisione riguardo a tipologia e concentrazione del parassita, di alta qualitá, rappresentanti l'intera gamma di parassiti presenti sul territorio nazionale e validati (a campione). I set di vetrini contenuti in questa sorta di «biblioteca di vetrini» vengono comunemente utilizzati per la formazione e la valutazione sia di microscopisti operanti in strutture sanitarie.