Accoglienza, la deriva della politica: norme sbagliate e prassi incoerenti

Maggio 2020, fine del primo lockdown: l’allora ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova piange nella conferenza stampa che annuncia la norma del Decreto Rilancio che punta a sanare la posizione di gran parte dei 600mila migranti irregolari presenti in Italia. «Oggi gli invisibili sono meno invisibili», dice. In realtà poi non è andata come si aspettava: in tutto a settembre 2021 sono 60mila le pratiche giunte a buon fine, 11mila invece i dinieghi o le rinunce. Altre 64mila istanze sono in corso, aspettando una risposta, moltissime non sono ancora state esaminate. E tutti gli altri? «Accedere alla procedura è complicato, le persone non riescono a produrre i documenti che servono ma spesso non dipende da loro. Per esempio, può cambiare o morire — per colf e badanti — il datore di lavoro », sottolinea Miraglia. Poi c’è la burocrazia: «Alcuni criteri sono assurdi, come il garantire un minimo di metri quadri dell’appartamento. I paletti burocratici inseriti rinnegano la volontà del Parlamento», rincara Morcone. «Dovevano aprire all’edilizia, alla meccanica e ad altri settori, non limitarsi all’agricoltura e ai servizi alla persona». Gli operatori dei territori, tra l’altro, segnalano pesanti storture: richiedenti asilo o persone non sicure di ottenere il permesso di soggiorno che si licenziano dai lavori che avevano per provare a entrare nelle liste della sanatoria. E poi si ritrovano nel mercato dei contratti fittizi nei settori ammessi, e, una volta diniegati, con il cerino in mano…