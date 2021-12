Bandi congiunti tra Airc e le fondazioni per spingere la ricerca contro il cancro

Investire in ricerca, per produrre un forte impatto sociale. Da un lato, la disponibilità di risorse da investire per lo sviluppo del proprio territorio e una missione esplicitamente dedicata all’utilità sociale; dall’altro, un solido metodo di peer review a garantire che la selezione premierà i programmi migliori. Il match fra questi due valori ha segnato l’incontro tra diverse fondazioni di origine bancaria e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, dando vita a bandi per il co-finanziamento dei migliori progetti di ricerca oncologica in Italia, che sono vere e proprie esperienze di co-progettazione.

A descrivere l’innovativo modello di collaborazione di AIRC con le fondazioni bancarie è Alessandra Delli Poggi, Responsabile Area Aziende e Reti di Raccolta Fondi di Fondazione AIRC. «La dinamica più “classica” vede AIRC applicare ai Bandi delle fondazioni bancarie che hanno individuato fra le loro priorità la ricerca scientifica e che operano in territori in cui siano attivi centri o istituti di ricerca oncologica: questi ovviamente sono due elementi importanti perché per una Fondazione il territorio di riferimento è fulcro di ogni azione», spiega Delli Poggi. Il passo successivo però c’è stato quando alcune fondazioni hanno deciso di contribuire al successo della ricerca oncologica affidandosi ad AIRC per l’individuazione dei migliori progetti da sostenere, seguendo il suo processo di valutazione basato sul metodo del “peer review”, condotto da oltre 600 revisori in tutto il mondo. «A un certo punto abbiamo proposto di mettere il nostro sistema di valutazione a servizio di alcuni territori. Ogni anno AIRC seleziona centinaia di ricercatori con progetti che si svolgono sul territorio, valutati come i più meritevoli; abbiamo quindi coinvolto le fondazioni nel loro finanziamento, in alcuni casi con bandi co-finanziati dedicati. Di fatto, le fondazioni di origine bancaria affidano a noi i loro fondi, perché sanno che il processo di peer review di AIRC li assegnerà ai progetti più meritevoli», prosegue Delli Poggi.