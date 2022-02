Dopo di noi, dati alla mano una proposta per migliorarlo

Verso una rilettura dei contenuti e degli impatti della legge 112 "Dopo di noi"

L’esperienza delle co-abitazioni "Dopo di noi" realizzatesi e consolidatesi in Lombardia ci fa capire meglio quanto sia riduttivo valutare oggi (cinque anni, che comprendono il biennio Covid tutt’ora incorso, per una norma altamente innovativa) l’efficacia della Legge e del suo processo applicativo in virtù della sola capacità di spesa da parte delle Regioni delle risorse assegnate. Occorre invece porci alcuni interrogativi rispetto alla correzione del suo processo applicativo. Nella fase attuale di riprogettazione del sistema di welfare, su quale leva occorre puntare per migliorarne la sua applicazione? Occorre aumentare la sua capacità di distribuire il maggior numero di risorse al maggior numero di aventi diritto? Oppure far crescere le competenze dei territori a partire dalle esperienze realizzate per aumentare gradualmente e progressivamente la capacità di realizzare innovativi percorsi di co-abitazione? Ed è probabile che tali interrogativi ci pongano di fronte ad un cambio di paradigma non semplice da realizzare: «Superando una visione predittiva e prescrittiva del lavoro sociale e socio-sanitario per ri-assumere una visione pro-attiva e progettuale più capace di confrontarsi con la dimensione dell’incertezza. Perché l’approccio progettuale al contrario della prescrizione, non è un processo rapido. Non basta il software appropriato per redigere il progetto. Per progettare – e ancora di più per co-progettare - ci vogliono competenza, esperienza e vocazione, anche nell’andare a cercare i problemi e non semplicemente attendere che questi si presentino al servizio sociale».1

1 AAVV, Welfare di nuova generazione, Pnrr e programmazione 2021-2027. Manuale d’uso per politiche e servizi territoriali, pag. 49 “Non Autosufficienza,

residenzialità, domiciliarità”, a cura di Valeria Negrini e Antonello Pili

*Marco Bollani è Consigliere Regionale Federsolidarietà Lombardia, rappresentante delegato del Forum TS Gruppo Regionale di Monitoraggio Programma Operativo "Dopo di noi" Regione Lombardia, Tecnico Fiduciario Anffas