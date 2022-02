Da startup a Società benefit il percorso di Apepak

Uno degli obiettivi di Massimo Massarotto (nell'immagine con la moglie Molly Knikerbocker) quando ideò Apepak era quello di realizzare un prodotto per il mercato italiano, non negli Usa dove vive, ma in Italia: «La riduzione del trasporto è fondamentale. I problemi dell’inquinamento sono davvero globali e per questo era necessario cercare e trovare le materie prime ma anche chi realizzasse fisicamente il prodotto in Italia. Perché Apepak è un progetto italiano, fatto da un italiano e prodotto in Italia» ci aveva confidato tre anni fa. Il give back di Apepak, dichiarano dall’azienda, è misurato «in ore di lavoro sociale, fiori piantati per le api e in plastica risparmiata nell’ambiente»

Inoltre, i fogli e le bag Apepak - multiuso e lavabili - sono realizzati in cotone biologico Gots (Global Organic Textile Standard), cera d’api proveniente dagli apicoltori Conapi Mielizia, olio di jojoba bio e resina di pino naturale. È stato calcolato che una famiglia che utilizza ogni giorno Apepak per confezionare il proprio cibo risparmia fino a 9 chilometri quadrati di cellophane o alluminio immessi nell’ambiente ogni anno. La sostenibilità ecologica è data anche dal fatto che tutte le materie prime utilizzate sono rinnovabili, riciclabili e biodegradabili.

Oggi l’azienda, ​apparsa sul mercato italiano soprattutto nel canale ecommerce, punta a sviluppare il canale della Gdo individuando partner che sposino la sua visione e mission. Il prossimo obiettivo di Apepak srl Società Benefit: arrivare a mezzo milione di euro annui come target da raggiungere nei prossimi due anni.

In apertura alcuni lavoratori di Apepak - tutte le immagini da Ufficio stampa