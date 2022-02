La Social Academy premia 5 progetti Made in Sud

Sono cinque i project works premiati da Human Foundation ed Eni Spa al termine della prima fase di “Percorsi di Innovazione Sociale” (ne avevamo parlato qui), la Social Innovation Academy interamente dedicata agli innovatori sociali del centro e sud Italia con l’obiettivo di rafforzarne le competenze manageriali e massimizzare l’impatto sociale generato dalle loro organizzazioni sul territorio. Saranno così accelerati: un giardino terapeutico e sensoriale per gli anziani non autosufficienti in stato di degrado psico-fisico, solitudine e abbandono; un cantiere civico delle Scienze e delle Arti per l’inclusione sociale di 600 bambini e ragazzi in condizioni di vulnerabilità familiare e sociale; un piano di orientamento e sviluppo delle competenze delle giovani studentesse delle Scuole Superiori Secondarie del Mezzogiorno; una Summer School per giovani adolescenti partenopei colpiti da forme di esclusione e di disagio sociale.

Alle 30 ore di formazione frontale coordinata dagli esperti di Human Foundation, su tematiche come project management, teoria del cambiamento, valutazione d’impatto sociale, fundraising, impact investing hanno partecipato 45 innovatori sociali. Ma solo in 5 hanno conquistato l’accesso alla fase due dei “Percorsi d’Innovazione”: 20 ore a testa per “accelerare” dei progetti specifici di intervento proposti dalle varie organizzazioni, attraverso un percorso di capacity building e accompagnamento personalizzato. Ciascuna organizzazione selezionata sarà seguita individualmente, a titolo interamente gratuito, attraverso un'azione di supporto volta ad accrescere l'impatto dei progetti presentati. L’intero progetto è reso possibile grazie al sostegno dello sponsor unico Eni Spa

Nel dettaglio i progetti vincitori di "Percorsi di Innovazione Sociale" 2021/2022

Ortygia Businness School - Sicilia

“My Future Buddy” è un progetto rivolto alle giovani studentesse delle classi quarte delle Scuole Superiori Secondarie delle regioni del Sud Italia e ha lo scopo di aiutarle nella scelta del percorso universitario. Come? Grazie ai laboratori sul potenziamento del proprio talento, nonché con l’aiuto delle stesse studentesse già iscritte all’università o già laureate (le “Buddy”). Un modo per far sì che le giovani donne del centro e sud Italia compiano una scelta consapevole riguardo al proprio futuro.

Il Faro Società Cooperativa Sociale - Marche

“Be-Side You” (Better Environment-Services Inclusive Domotic Elements-Young Old United) è un progetto rivolto sia agli anziani autosufficienti in pensione, spesso soli e disorientati, sia agli anziani non autosufficienti in stato di degrado psico-fisico, in condizioni di solitudine anche perché vittime della social distance generata dal Covid-19. Obiettivo di BE-SIDE YOU è offrire ai primi un programma di attività ad alto impatto sociale nella propria comunità di riferimento e ai secondi strumenti di telesoccorso e domotica utili a migliorare la loro qualità di vita.

Panta Rei Sardegna - Facilita il cambiamento

Sc.Art è un Cantiere civico delle Scienze e delle Arti dove realizzare azioni complementari per l’inclusione sociale di 600 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni che, per vulnerabilità familiare e sociale, rischiano di non avere parità di diritti e opportunità nell’accesso alle risorse formative, educative, culturali del territorio.

Sociallending - Lazio

“Alisea” è un progetto rivolto alla terza età e al tema urgente della non autosufficienza. Di fronte all’aumento della domanda di cure palliative tra la popolazione anziana, Alisea propone “il verde che cura”: un giardino terapeutico e sensoriale destinato alle persone biologicamente fragili al fine di preservare o recuperare la migliore qualità della vita possibile.

Officinae Efesti - Campania

“La Bottega degli Errori” è una ‘summer school' immersa in un borgo di 2500 abitanti nel cuore del Cilento e destinata all’accoglienza di 50 adolescenti partenopei tra Neet (Not in Education, Employement or Training) e giovani tra i 14 e i 24 anni colpiti da forme di esclusione e di disagio sociale che non studiano e non lavorano (in Campania, secondo l’Istat, sono il 33% del totale). Una scuola dove imparare che sbagliare è importante e che solo sbagliando si può migliorare il proprio benessere psicofisico e relazionale.

In apertura photo by Kvalifik on Unsplash