Sostenibilità, processo al vestito buono

Che fare, allora?

Innanzitutto chiedersi cosa intendano i marchi per sostenibilità. “Cosa misurano? Cosa considerano sostenibile?" Si chiede Céline Semaan, fondatrice e ceo di Slow Factory, un laboratorio di design che lavora con le aziende per ricercare nuove iniziative incentrate sulla sostenibilità. La Semaan afferma che pochissimi marchi ragionano oggi in termini di ambiente. “Questo è ciò che la parola avrebbe dovuto definire: sostenibilità per i nostri ecosistemi, per le nostre risorse, per il nostro lavoro umano. Fanno parte di questa grande macchina che richiede loro di produrre in eccesso e fa affidamento sulle insicurezze del pubblico che acquista in eccesso”. Per affrontare i problemi reali - sovrapproduzione e uso eccessivo di risorse limitate - i marchi di moda dovrebbero rallentare, afferma Semaan. Ma, aggiunge, "meno produzione significa che ci saranno meno fondi per sostenere le loro operazioni" e fintanto che il risultato del rallentamento è meno profitto, è improbabile che accettino volontariamente questo approccio per trovare una soluzione. Secondo l’Harvard Business Review bisogna cambiare il paradigma: "Meno insostenibile non è sostenibile” spiega Pucker che propone che siano "i governi ad intervenire per costringere le aziende a pagare per il loro impatto negativo sul pianeta”.

Secondo l’Harvard Business Review alle aziende di moda non dovrebbe essere consentito di professare il loro impegno per la sostenibilità per poi opporsi alle proposte normative che perseguono lo stesso fine. Come fatto ad esempio da Nike, un marchio che si è impegnato per "obiettivi basati sulla scienza” ma che ha ottenuto una valutazione scarsa da ClimateVoice per aver fatto pressioni contro la Build Back Better, un progetto di legge proposto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per affrontare il cambiamento climatico. "Le aziende devono rivelare i loro sforzi di lobbying - analizza Pucker - ed usare il loro potere per influenzare un cambiamento positivo. Inoltre i rapporti sulla gestione dovrebbero diventare obbligatori, più dettagliati, ed essere soggetti ad audit esterni annuali".

Altro suggerimento di Harvard è quello di smettere di usare il PIL come indicatore della salute di un’economia perché, ad esempio, con questo indicatore conta solo il numero di auto prodotte ma non le emissioni che generano. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-Ocse sta già sperimentando un indicatore diverso incentrato sul "benessere" che includa il capitale sociale, naturale, economico e umano. Inoltre le regole del settore dovrebbero essere riscritte ed i responsabili del governo dovrebbero far pagare alle aziende le esternalità negative. Il carbonio e l'acqua, ad esempio, dovrebbero essere tassati per includere i costi sociali. Ciò scoraggerebbe il loro utilizzo, porterebbe più innovazione ed accelererebbe l'adozione di energie rinnovabili. Infine, suggerisce Pucker, dovrebbe essere adottata una legislazione aggiuntiva per costringere i marchi di moda a condividere e rispettare gli impegni della catena di approvvigionamento.

Seguendo l’esempio dello stato di New York, che sta studiando una legge che impone la mappatura della catena dei fornitori e la riduzione delle emissioni di carbonio in linea con uno scenario di 1,5 gradi Celsius. I marchi con oltre 100 milioni di dollari entrate non in grado di soddisfare questi standard, secondo il progetto di legge, saranno costretti a pagare una multa pari al 2% delle loro entrate.