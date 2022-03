Tutori volontari per MSNA: riflessioni per rilanciarlo

La pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regionale) lo scorso 23 febbraio del nuovo bando della Regione Lombardia destinato alla selezione di nuovi tutori da formare e da aggiungere all’attuale elenco registrato presso i Tribunali dei Minorenni di Milano e di Brescia può rappresentare l’occasione per dare nuovo impulso e nuove prospettive al sistema complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nell’ambito della legge quadro sui minori stranieri n. 47/2017 o “Legge Zampa”, dal nome della deputata prima firmataria.

In questa occasione mi preme articolare qualche riflessione – personale e collettiva – proprio sull’esperienza di alcuni tutori che operano in Lombardia, sia per cercare di fornire spunti di riflessione sia come stimolo ad altre persone nella scelta di questa forma di volontariato.

Il tutore volontario: una figura con compiti complessi, ma di grande respiro per progetti di vita adeguati

La figura del tutore volontario, istituita con la citata “Legge Zampa”, rappresenta un tipo di volontariato piuttosto complesso. La normativa affida ai tutori un ruolo che qualcuno ha molto ben definito di “genitore sociale”, perché non si tratta di “signore di buon cuore” (la maggioranza sono infatti donne) votate al volontariato per riempire vuoti di tempo o emotivi - come purtroppo troppo spesso anche le istituzioni hanno finora considerato queste figure - ma di persone con background personali e professionali piuttosto ricchi, che hanno ben presente il significato della definizione di “volontariato competente”. Quando si intraprende il volontariato di tutela di MSNA, ben presto si comprende che la relazione che si stabilisce come singoli con il ragazzo tutelato diventa mano a mano sempre più stretta, ma non è l’unica da gestire in quanto ci si confronta con tutta la rete di protezione creata intorno al minore, cioè le comunità di accoglienza, i servizi sociali comunali, il Tribunale dei Minorenni, le Questure, le Ambasciate, ecc.

In particolare, nel primo periodo dopo l’istituzione di questa figura, le comunità hanno accolto l’ingresso del tutore nella rete nei modi più vari, alcuni anche respingenti, ma ci sono però esempi eccellenti, che vedono il tutore perfettamente integrato nel progetto educativo e di vita dei ragazzi e questo è dunque, a maggior ragione oggi alla luce del nuovo bando della regione Lombardia, il modello al quale lavorare perché diventi patrimonio comune da trasferire , non solo alle altre comunità, ma a tutta la rete nel suo complesso.

Le constatazioni a cui molti tutori – singolarmente o riuniti in gruppi informali – sono arrivati sono che la legge Zampa, pur essendo “solo” del 2017, necessita di alcune modifiche/integrazioni, legate proprio alle esperienze sul campo. Tra queste, per esempio, la concessione dei permessi lavorativi ai tutori, che consentirebbe un accesso più ampio a questa forma di volontariato a persone in età lavorativa, oppure una formazione molto più mirata su specifiche esigenze dei ragazzi e, soprattutto, continuativa nel tempo, per chi opera sul campo. Il fenomeno migratorio varia infatti rapidamente nel tempo, così come il numero e la provenienza dei MSNA intercettati sul territorio italiano.

In Lombardia il numero di tutori è ancora basso – all’incirca 300 tutori non si sa se tutti operativi e con quante nomine (la legge ne prevede un massimo di 3) – ma sicuramente insufficiente rispetto ai minori presenti sul territorio. Inoltre, sono state da più parti rilevate - e segnalate anche ai Tribunali - criticità negli abbinamenti e nei tempi delle nomine.