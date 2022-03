La famiglia divorata. Storie di chi vive accanto al disturbo alimentare

La solitudine delle famiglie

«Questo libro nasce con l’intento di dar voce a chi voce solitamente non ne ha o non ne ha mai avuta. Troppo spesso la famiglia vive la malattia nel buio e nel silenzio delle mura domestiche, sovrastata dall’ignoranza generale, dalla mancanza di cultura sull’argomento e dalla poca attenzione sociale», spiega ancora l’autrice.

«Il mio vissuto è stato esattamente questo», conferma Stefano Tavilla, presidente dell’associazione Mi Nutro di Vita e papà di Giulia, morta a 17 anni per bulimia. «Quello di un padre che dieci anni fa si è trovato da solo ad affrontare la malattia della figlia nel più completo abbandono,senza nessun aiuto perché all’epoca se ne sapeva ancora meno di oggi. La perdita di Giulia è stata la spinta per far nascere Mi nutro di vita e il Fiocchetto Lilla, ora simbolo universale delle malattie del comportamento alimentare. Simbolo di quel riconoscimento che non avevo avuto io, di quell’unità che ha fatto crescere altre associazioni e decine di iniziative, di quell’unione di intenti affinché queste patologie abbiano la stessa dignità di altre altrettanto gravi e mortali».

Sulla famiglia la colpa della malattia

«La famiglia è ed è stata vittima di stereotipi comuni che l’hanno banalmente e facilmente messa sul banco degli imputati. Come se la causa dell’anoressia o della bulimia della propria figlia o del proprio fratello fossero i genitori e coloro che vivono tutti i giorni accanto al malato», sottolinea Tavilla. Eppure studi clinici hanno ampiamente dimostrato che queste malattie sono causate da molti fattori. Necessitano quindi di un approccio multidisciplinare fatto da figure diverse che accolga no e curino il malato senza dimenticare la famiglia. «I genitori, i fratelli, le sorelle devono essere presi in carico per diventare risorsa della cura», sottolinea Buonomo. « Sono ancora troppe le famiglie che vivono la solitudine, la vergogna, l’isolamento della malattia. Tante sono quelle che, pur rendendosi conto del problema, non sanno dargli ancora un nome. Molte vorrebbero essere sostenute e aiutate, ma restano senza rete».

Il ruolo delle associazioni

In questo terreno così vasto il lavoro delle associazioni rappresenta un’ancora di salvezza, un luogo protetto dove le famiglie si sentono accolte, non giudicate e tra pari, in mezzo a persone che stanno vivendo lo stesso incubo. « Cosa chiede una famiglia che deve ogni giorno confrontarsi con questa realtà devastante? Chiede supporto, chiede di essere vista, riconosciuta, chiede la possibilità di accedere a quelle cure che ancora troppo spesso vengono negate».

I numeri

Anoressia, bulimia, binge-eating sono patologie subdole che trasformano la mente e il corpo di chi ne soffre in modo drastico. Come avevamo raccontato in questa inchiesta su Vita in Italia c’è una gravissima carenza di strutture. Era già evidente prima dell’arrivo del Covid, con la pandemia è diventata un’emergenza nell’emergenza. Ora se ne parla di più, ma non abbastanza. In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di queste patologie. Se a ognuno di loro aggiungiamo anche un solo familiare, i numeri raddoppiano. Il 10% della popolazione fa i conti con questo dramma. Malattie che per bambine, ragazze e donne, nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni, rappresentano la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Circa 4 mila decessi ogni anno. Di disturbi alimentari si muore, ma si può anche guarire.

(L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la prima mappa completa dei servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale per curare i disturbi del comportamento alimentare. QUI la mappa)