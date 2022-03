Rosalba Barbieri eletta vicepresidente

Rosalba Barbieri è stata nominata pochi giorni fa vice presidente di Ail Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Dividerà il compito con Marco Vignetti, al fianco del neo presidente Pino Toro.

«L'elezione a vice presidente è per me un grande onore e ringrazio il presidente e i consiglieri per la stima e la fiducia che hanno riposto in me», ha dichiarato Rosalba Barbieri. «Non nego che ho anche qualche preoccupazione perché è un ruolo estremamente delicato, specialmente in questo periodo. Ma lo spirito di servizio, il pensiero dei nostri pazienti e il bene delle sezioni e di tutta l'Ail mi hanno fatto accettare l'incarico senza pensarci due volte. Spero solo di essere all'altezza del compito assegnatomi. Da parte mia mi impegnerò mettendo a disposizione le mie capacità e competenze».

Rosalba Barbieri nasce a Caserta, città che lascia in giovane età per intraprendere una carriera lavorativa nel nord Italia. Dopo molti anni, vissuti tra Piemonte e Veneto, si trasferisce definitivamente a Novara. Insegna lettere fino al pensionamento e ricoprirà vari incarichi come membro del Consiglio di Istituto e vice preside. Da sempre impegnata nell’associazionismo legato alle attività socio assistenziali (Cri, Soroptimist, Kiwanis Novara Monterosa), è presidente della Sezione AIil di Novara dal 2003, anno della sua costituzione, nata a sostegno della Scdu Ematologia dell’Aou Maggiore della Carità di Novara diretta dal professor Gianluca Gaidano. In questa ventennale presenza sul territorio novarese sono stati molteplici i contributi che la sezione ha erogato a favore della struttura complessa, contribuendo a renderla negli anni un centro ematologico di grande rilievo.

Inoltre, è consigliere di amministrazione di Ail Nazionale dal 2020 e Referente per le sezioni Ail presenti in Piemonte, Liguria e Val d’Aosta.