Anna, Michele e il Collio amico delle api

Anche chi ha vigne, di solito, non viene guardato con simpatia da chi possiede degli alveari. "Ci siamo rese conto", dice De Belli, "che non c’era dialogo tra viticoltori e apicoltori. C’era bisogno di metterli in comunicazione, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, che si stanno affacciando a questi mestieri con idee ed energie rinnovate". Per questo motivo la donna e la sua collaboratrice hanno deciso di rivolgersi ai produttori di vino – alcuni di loro già clienti di Enomarket – per il progetto, con due tipi di proposte. La prima consiste nell’ospitare a titolo gratuito alcune arnie nei propri terreni, mentre la seconda permette all’azienda vitivinicola – dopo il pagamento di una quota di partecipazione – di diventare essa stessa produttrice di miele, lavorato conto terzi nel contesto di Enobee. Le aziende coinvolte, al momento, sono più di trenta, non solo nel Friuli Orientale. "Stiamo iniziando a coinvolgere anche l’area di Conegliano", dice infatti De Belli.

"Quando Anna mi ha proposto di prendere parte a questa iniziativa", racconta Michele Blazic, presidente dell’enoteca di Cormons e primo viticoltore entrato a far parte del progetto, "ho accettato con entusiasmo. La nostra realtà, nata da mio bisnonno nel 1930, è certificata biologica. Quale maniera migliore di questa per vedere concretamente gli effetti positivi sul territorio del nostro modo di lavorare, rispettoso dell’ambiente e della biodiversità?".

Le api, infatti, sono molto sensibili agli inquinanti e possono restituire una fotografia completa dello stato di salute dell’area in cui sono inserite. "Una volta", continua il viticoltore. "in una vigna vicino alla nostra sono stati fatti dei trattamenti: le analisi degli apiari hanno subito mostrato delle anomalie".

L’utilizzo di sostanze chimiche – soprattutto gli insetticidi – può essere estremamente dannoso per le api; per questo sarebbe preferibile, in viticoltura come in altre pratiche agricole, l’utilizzo di una modalità di coltivazione più naturale possibile, come il sovescio, che consiste nella semina di particolari piante allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno. Per raggiungere questo obiettivo si possono utilizzare alcune colture "amiche delle api", attraenti per gli insetti impollinatori.

Nel contesto della Nuova politica agricola comune, che sarà in vigore dal 2023 al 2027, l’uso di dedicare alcune sezioni dei terreni agricoli a coltivazioni ricche di nettare potrebbe diventare molto più comune di quanto non sia ora. Uno degli eco-schemi proposti dall’Italia, infatti, prevede che i contadini dedichino almeno il 7% della loro superficie a questo tipo di vegetali. "Si tratta di un provvedimento innovativo", spiega Alberto Contessi, presidente dell’Osservatorio nazionale miele, organismo di supporto apistico che ha lavorato con il ministero dell’Ambiente su questa tematica, "perché parte dei fondi destinati all’agricoltura saranno utilizzati per premiare pratiche rispettose dell’ambiente e della biodiversità".

L’Osservatorio aveva anche avanzato la proposta di inserire nell’eco-schema la riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevedendo l’impegno da parte degli agricoltori a non fare i trattamenti durante la fioritura o, almeno, a farli nelle ore in cui le api non volano più. "Abbiamo intrattenuto un lungo dialogo con il Ministero", dice Contessi. "Alla fine il nostro suggerimento sugli antiparassitari non è entrato nel testo inviato a Bruxelles, ma penso sia comunque compreso all’interno dell’eco-schema sui fitofarmaci".