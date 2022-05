"Heart to heart", un manifesto per il futuro dell’Europa

Nel corso dell’incontro non sono mancati richiami ai padri fondatori dell’Ue e alle radici europee come hanno fatto, Rocco Buttiglione, filosofo ed ex parlamentare, Ferenc Hörcher, storico della politica e filosofo politico ungherese e Alojz Peterle, ex parlamentare europeo ed ex primo ministro sloveno.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Rémi Brague, filosofo membro della piattaforma culturale di One of Us che ha sottolineato: «Non difendiamo gli interessi di nessuno in particolare, tanto meno il nostro. Cerchiamo piuttosto di estendere la protezione a coloro che ancora non possono, o non potranno farlo mai, o non possono più far valere i propri diritti da soli», Brague ha poi insistito: «È arrivato il momento di dire chi siamo e da dove veniamo. Il linguaggio della menzogna comincia a iscriversi nei testi delle leggi. Noi non siamo più intelligenti, ma abbiamo la vita più acuta: noi vediamo l’umano dove altri vedono solo biologia, politica, economia».

Nel suo intervento ha detto che siamo arrivati al momento descritto da Chesterton “Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate” «siamo in questa era: il problema è la verità». Ha poi concluso: «Non è colpa nostra se la nostra voce debole si scontra con un concerto muto. È il silenzio assordante di tutti coloro che sentono vagamente di dover parlare. Ma, poiché pensano di essere soli a vedere quello che vedono e a pensare quello che pensano, si lasciano intimidire e preferiscono lasciare il microfono a dormienti e bugiardi. Non abbiamo scelto di sentirci responsabili, abbiamo solo una paura, ed è che le generazioni future ci accuseranno di non aver aiutato una civiltà in pericolo. Guai a noi se rimaniamo in silenzio!».

Una delle prime azioni è che il manifesto al femminile “Cuore a cuore”, lanciato lo scorso novembre da Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita italiano a conclusione del convegno nazionale (qui la news ) è diventato patrimonio comune della piattaforma One of Us con il titolo “Heart to Heart” lanciando così anche nei 27 Paesi Ue la campagna. Nel manifesto si sottolinea che «la pandemia mondiale ci ha costretto a riflettere sull'essenziale, a stringere legami di solidarietà anche oltre i confini nazionali e continentali, a riconoscere l'uguale valore di ogni vita umana». Inoltre, si legge: «La scienza e la ragione moderne hanno dimostrato che il bambino concepito è un essere umano e, quindi, detentore della dignità umana come qualsiasi altro essere umano, ma la voce delle donne è fondamentale, perché il cuore di ogni donna è la conoscenza, la consapevolezza o l'intuizione che ogni essere umano dal concepimento è un bambino. È quindi necessario che le donne prendano coscienza del loro privilegio e lavorino per dimostrare la verità».

Heart to heart punta ora a promuovere un'azione culturale che metta sullo stesso piano le istanze di liberazione della donna e la difesa del diritto alla vita dei bambini concepiti, invocando il principio di non discriminazione in nome dell'alleanza tra donna e vita nascente.

In apertura i relatori della convention internazionale di One of Us