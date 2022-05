Scuola: la polemica sui dati non cancella le disuguaglianze

I dati diffusi da Save the Children il 19 maggio dicono infatti correttamente che in Italia all’esito delle prove Invalsi del 2021 il mancato raggiungimento del livello accettabile di competenze riguarda quasi la metà degli studenti (44% in italiano, 51% in matematica) alla fine della scuola superiore. In alcune sintesi, così, i due ambiti sono stati associati e il dato a cui si è fatto riferimento è stato quello più alto. E sì, d’accordo, dobbiamo anche intenderci su cosa significhi mancato raggiungimento del livello accettabile di competenze, che non è non comprendere la lettera del testo: piuttosto è il non riuscire a ricostruire il significato di un “intero testo o di sue parti, anche molto ricche di informazioni”, a cogliere “il modo in cui il testo è organizzato e strutturato” e “il senso di un testo al di là del suo significato letterale”. In pratica significa avere livelli di competenze che corrispondono agli obiettivi formativi previsti per gli studenti di terza media, non per quelli che sono giunti alla fine delle superiori.

Detto ciò – peraltro arriveremmo palesemente troppo tardi – davvero possiamo liquidare il tutto all’esaltazione goduriosa del bacchettare chi ci richiama alla responsabilità condivisa del farci carico di preparare i nostri ragazzi ad essere attori del proprio tempo? Ma soprattutto, davvero come hanno scritto autorevoli intellettuali «la lagna della crisi è probabilmente il modo migliore per lasciare le cose come sono, addossando alla scuola anche responsabilità che andrebbero condivise con il resto delle politiche (sociali, economiche…), facendo in modo che il vuoto così creato venga riempito da volenterosi privati, con la conseguente riduzione del diritto all’istruzione a una lotteria assistenzialistica»? Ne abbiamo parlato con Antonella Inverno, Responsabile Politiche Infanzia e Adolescenza di Save the Children.

La precisione dei numeri e la corretta citazione delle fonti sono ovviamente importantissime, ma sostanzialmente la situazione su cui si voleva accendere un faro qual è?

C’è stata una dichiarazione ad un evento pubblico, che per forza di cose sintetizza. Ma questo non cambia la triste situazione. Quello che a noi interessa sottolineare era un discorso relativo alla fragilità di questi studenti che restano sotto i livelli di competenze 1 e 2 ed escono dalle scuole con un livello di comprensione del testo da terza media, senza quindi arrivare a comprendere un testo ricco di informazioni al di là del suo senso letterale. Peraltro i dati Invalsi 2021 – molto peggiorati rispetto alla rilevazione precedente del 2019 - ci dicono che il mancato raggiungimento delle competenze adeguate in Italiano, che come media nazionale è al 44%, in realtà è superiore al 50% degli adolescenti in ben 7 regioni: Abruzzo (50,2%), Basilicata (51,4%), Sardegna (52,8%), Sicilia (57,2%), Puglia (59,3%), Calabria (63,5%), Campania (64,2%). Preoccupano quindi le disuguaglianze, che emergono con sempre maggior forza. Disuguaglianze non solo tra i territori ma anche fra i livelli socioeconomici.

Cominciamo dalle disuguaglianze territoriali.

Questi dati dicono per l’ennesima volta che ci sono territori in cui bisogna intervenire prioritariamente, perchè non basta il “docente eroe”. Save the Children fa tantissimi interventi, siamo al fianco degli insegnanti tutti i giorni, abbiamo un bellissimo movimento di insegnanti con “Fuoriclasse in Movimento”… e diciamo che le scuole e gli insegnanti dovrebbero essere supportati di più. Non perché la scuola da sola non basta o non sappia fare il proprio, ma perché sappiamo benissimo che gli investimenti sulla scuola hanno subito tagli forti in passato e ancor oggi si stenta a investire nell'istruzione. Per noi citare i dati Invalsi significa ricordare che abbiamo un problema grandissimo di disuguaglianza, e su questo sfido qualsiasi studioso a dire che non è vero. I dati Invalsi - che per quanto migliorabili sono l’unica rilevazione che abbiamo a livello nazionale, che ci dice ogni anno la situazione scuola per scuola - ci offre un chiaro quadro delle disuguaglianze. Spesso in questi territori la scuola è davvero l’unica presenza, l’unico presidio dello Stato e non c’è altra opportunità educativa al di fuori della scuola. Abbiamo fatto un esercizio per capire bene le diseguaglianze territoriali e siccome Invalsi registra anche il livello socioeconomico delle famiglie, abbiamo visto che tra le 5 province in cui il livello socioeconomico è più basso e le 5 con livello socioeconomico più alto, ci sono enormi differenze nelle opportunità educative offerte fin dalla prima infanzia.