L'inno alla vita di Jovanotti in un bicchiere di Mediterraneo

«Purtroppo sono realtà in cui c’è una parte di palermitani che non viene, credo forse perché possa metterli di fronte alle loro responsabilità – dice in conclusione Faraci – . Eppure qui c’è la vera umanità, quella che ogni giorno combatte contro gli stereotipi e i pregiudizi, quella che difende i più piccoli dalle insidie della vita; l’umanità che ti accoglie a braccia aperte quando capisce che non vai con l’atteggiamento di chi si sta recando a visitare uno zoo. Questa è la Palermo che amo e nella quale non cerco mai il dolore. A me interessa la vita. Nel brano di Jovanotti si parla di rinascita. Ecco perché dico che a me è arrivato come una scarica elettrica».

“Nasce oro, ti giuro anche da una chiavica/ Cantami o Diva, della grande catarsi/ Sì, ma adesso basta piangere/Ora è tempo di rinascere/Avanti amici/Fiori nuovi che si aprono/Sento il vento che mi chiama e partirò/ Sempre navigando in un bicchiere di Mediterraneo”.

Così Jovanotti conclude il suo brano, facendoci immergere in un bicchiere di Mediterraneo nel quale non si annega perché la speranza la respiri ogni volta che giri l’angolo di un quartiere popolare e ti ritrovi in una piazza dove, a ogni ora del giorno, i bambini stanno dando calci a un pallone. Metafora della vita che ci lascia la convinzione che, non per tutti ma per qualcuno di questi giovani cittadini del mondo, arriverà ben presto il goal del riscatto.