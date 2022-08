È lavoro solo se è decente

«Il lavoro non è che la continuazione del lavoro di Dio, con il lavoro l’uomo assomiglia a Dio perché è capace di creare, l’uomo è un creatore e questo dà la dignità all’uomo». Papa Francesco è tornato più volte sulla necessità di creare le condizioni necessarie perché tutte le donne e tutti gli uomini possano vivere una vita lontana da quella che ha chiamato «in-dignità» della “schiavitù” nel lavoro, intesa anche come condizione interiore.

Ma quando un lavoro può definirsi “degno”? Se ne è parlato al Meeting di Rimini nell’incontro “Un lavoro degno per una vita buona”, chairman Stefano Gheno, presidente Cdo Opere Sociali, che ha promosso un percorso di lavoro di gruppo sulla inclusione lavorativa nelle cooperative sociali.

«Nel nostro paese c’è una grande tradizione di inclusione nella vita lavorativa, soprattutto nelle cooperative sociali, che offre numerosi esempi di successo», commenta Gheno nel presentare i relatori, soffermando il pensiero e la parola su Marco Biagi, il giuslavorista ucciso venti anni fa esatti dalle Brigate Rosse proprio perché stava studiando una riforma del mercato del lavoro che parlava di privatizzazione del pubblico impiego, di flessibilità, lavoro interinale, e che, inevitabilmente, stava mettendo discussione il modello di welfare e di diritti ereditato dalle lotte sociali della cosiddetta “prima repubblica”.

Il Goal n. 8 dell’Agenda 2030 rubricato come “Lavoro dignitoso e crescita economica” dichiara che occorre “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”.

Un segno forte, dunque, che il programma globale di azione per uno sviluppo sostenibile includa il lavoro tra gli obiettivi senza i quali non è possibile fare azioni di prosperità per il pianeta e le persone.

Perché una cosa ormai è certa: la “sostenibilità” non è solo un “affare dell’ambiente”, avulso e indipendente dall’uomo. Ambiente e persona sono strettamente legati, in una visione di “ecologia ed armonia integrale” da cui non si può prescindere.

Nel 1999 il Direttore Generale dell’ILO, Juan Somavia, ha presentato alla Conferenza Internazionale del Lavoro il Rapporto Decent work all’interno del quale afferma per la prima volta: «Oggi l’obiettivo primario dell’ILO è garantire che tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana. Nasce così il concento di decent work o lavoro dignitoso».

E se è vero quello che dicono sia l’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, che l’Agenda 2030 e cioè che il lavoro dignitoso non è solo un obiettivo, ma anche “un motore per lo sviluppo sostenibile” perché più persone hanno un lavoro dignitoso più la crescita economica sarà inclusiva, allora Alejandro Marius, Trabajo y Persona, Venezuela, ne è la testimonianza pregnante.

Dodici anni fa Marius ha lasciato un posto da dirigente di una multinazionale per fondare la sua associazione che insegna un mestiere a migliaia di persone in uno degli angoli più poveri del Sud America. E sul palco del Meeting Marius racconta l’esperienza della sua Cooperativa sociale per la quale «Il lavoro ha un valore immenso, è uno strumento privilegiato per scoprire i nostri talenti ed entrare in relazione con la realtà, favorendo il bene comune. Una persona senza lavoro è una persona condannata ad essere infelice. Rimini è l’esempio di persone che pagano per lavorare gratis, questa è una impressione forte che mi porterò nel cuore».