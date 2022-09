Napoli, la scuola si fa anche in cucina

Forse adesso Marco sta smontando un motore rotto e poi - pezzo dopo pezzo - lo rimetterà insieme. Chissà se Veronica è riuscita a diventare una veterinaria e se Gaia ha aperto quel centro estetico che ha iniziato a desiderare solo quando, dopo tanti anni, finalmente le sono ritornati i sogni per la sua vita. E magari Giuseppe si è trasferito a Londra, sta imparando l’inglese, e lavora come aiuto chef in un ristorante della capitale.

É anche probabile che Marco, Gaia, Veronica e Giuseppe o tutti i Marco, Gaia, Veronica e Giuseppe che la scuola si perde per strada ora stiano facendo tutt’altro. Ma è proprio questo il punto: dimostrare ai ragazzi e le ragazze che altre opportunità esistono. Ed esistono anche quando dentro la scuola “tradizionale” non trovano il loro posto. Nel numero di Vita Magazine di settembre tutto dedicato alla scuola “Riportiamoli in classe” (scaricabile dallo store di Vita.it) raccontiamo di iniziative e progetti nuovi che provano a “riprendersi” i 100mila ragazzi che ogni anno abbandonano la scuola. Perché l’obiettivo è chiaro: qui serve una seconda opportunità.

Siamo a Napoli, precisamente nella periferia est della città: Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio. Qui è dove si registrano gli indici più alti di dispersione scolastica e criminalità organizzata in Italia. Ma questo è anche il quartiere dove è nata una delle esperienze più innovative di tutto il Paese. A pensarla l’associazione Maestri di Strada, molto di più di una realtà non profit, ma un vero presidio umano, sociale ed educativo della zona.

«Lavoriamo in un contesto che non è facile, una zona di profondo degrado e di e criminalità diffusa, un campo di battaglia permanente», racconta Cesare Moreno, presidente dell’associaizone. «E la pandemia è stato un ulteriore elemento di fragilità. Come associazione da sempre proviamo a sperimentare una pedagogia della ricerca. La nostra idea è molto semplice: stabilire se le attività che di solito sono affidate alle associazioni come i laboratori di teatro, arte, musica, sport, o ancora la lavorazione degli orti urbani, solo per citare qualche esempio, sono attività curricolari o extracurricolari. L’atteggiamento sbagliato della scuola è stato quello di averle considerate come attività “ricreative”. La lezione scolastica non può essere connessa “alla sofferenza” ma deve legarsi alla significazione e al piacere. O la scuola capisce che queste attività creative sono il nuovo modo di fare scuola o non ha speranza».