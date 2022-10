Scatti che aprono una finestra sul carcere

Le immagini in mostra sono frutto di quasi un anno di corso, 100 partecipanti (di cui 60 detenuti e 40 agenti di polizia) che ha prodotto oltre 50mila scatti fotografici realizzati, da cui sono stati selezionati gli 800 che sono esposti fino al 6 novembre al Pac di via Palestro. Quelle che i visitatori possono ammirare sono immagini che raccontano la realtà delle carceri dal punto di vista diretto di chi le abita e di chi le vive per lavoro. «Un lavoro di squadra», ha sottolineato Federica Balestrieri, fondatrice di Ri-scatti che ha ricordato come il progetto non sia stato un «lavoro semplice, ma che ha avuto il supporto di tutti e da tutto il mondo del carcere: dai direttori, ai comandanti, dai detenuti agli educatori».

Quasi un anno di lavoro, dunque, per un risultato che stupisce, incuriosisce e spiazza. Immagini belle, soprendenti e allo stesso tempo vere con un fil rouge: le finestre e i muri. Finestre che guardano fuori, immagini di cieli infuocati, tramonti e sbarre. E poi corridoi, particolari di persone e momenti della quotidianità con i visitatori della mostra che si trovano come a spiare un mondo chiuso e che rimane sconosciuto. Per chi non varca quella soglia che segna la linea di separazione tra il vivere e il sopravvivere, tra il tempo che passa e l’immutabilità dei giorni. Quello che è importante nel nostro quotidiano - si legge in una nota - diventa spesso privo di senso nelle sezioni detentive, e quello che invece è vitale dietro le sbarre è pressoché insignificante per noi. Una realtà che alimenta i peggiori fantasmi e che suscita sentimenti contrastanti di attrazione e di repulsione, di paura e di curiosità.

Le carceri non sono solo affollate di detenuti, sono affollate di esseri umani che non possono essere lasciati soli, che devono essere aiutati a salvarsi dalla loro stessa “perduta vita”, dalla loro convinzione di non avere più alcuna possibilità di riscatto, da quella loro visione della “scomparsa del futuro”.