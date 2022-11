Decreto anti-rave, don Mazzi: Occupiamoci dei giovani invece di fare leggi inutili

Don Mazzi come commenta le nuove norme del decreto anti-rave?

Io sono incavolato con tutti. Sono incavolato con questo governo, con il PD e tutti i partiti di sinistra. Continuano a farsi la guerra tra loro. Ma la finissero di usare i giovani come strumento bellico. Iniziamo ad occuparci dei ragazzi, a parlare ai ragazzi, invece di fare leggi inutili.

Da dove dovrebbero ripartire governo e opposizione?

Dai giovani. Devono chiedersi: “dove sono i giovani?”, “che hanno”, “cosa fanno”. Ce le facciamo solo noi queste domande, noi del Terzo settore intendo. Settore fondamentale che però, a mio avviso, viene fatto passare dalla politica come il terzo mondo perché considerato un gradino sotto oppure non considerato e basta. Noi qui in comunità cerchiamo si salvare i ragazzi tutti i giorni. E loro che fanno? Si mettono a legiferare sul numero dei giovani che si aggregano. Certo che i Rave non vanno bene, certo che sono luoghi dove gira moltissima droga però…

Però?

Si può usare la pena per ogni cosa? Perché a me sembra che appena ci sia qualcosa di “poco regolare” entri subito in gioco la punizione, in questo caso multe e addirittura la galera. É vero che i ragazzi fanno uso di sostanze durante i rave, però ci chiediamo perché? E interveniamo su quel perchè?

La norma si applica in caso di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, non solo privati ma anche pubblici. Quindi include anche spazi tra cui le università e le piazze…insomma sembrerebbe vengono messi al bando i raduni in generale, non solo rave party

Invece io dico che i ragazzi hanno bisogno di vedersi, di stare insieme, di fare gruppo. Dovremmo agevolare la creazione di questi momenti, non ostacolarla.

