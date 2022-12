Le voci più amate nel 2022

«Bentornati a VitaPodcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell’economia civile»: comincia così ogni episodio del podcast di VITA, il racconto per voci che produciamo dall’inizio del 2022. E ora che l’anno si chiude, e che il podcast raggiunge proprio in questi giorni l’episodio numero 40, è tempo di bilanci.

L’episodio più ascoltato è stato quello che vedeva intervistato uno dei volti noti dell’economia civile italiana, Luigino Bruni, professore della Lumsa di Roma, intervistato da chi scrive nei primissimi giorni del Governo Meloni.

Avevamo sentito Bruni dopo un tweet, assai polemico, sulla scelta del nuovo esecutivo di cambiare la denominazione del ministero dell’Istruzione, aggiungendo anche l’indicazione «e del merito». Il professore, ai nostri microfoni era stato se possibile ancora più duro: «Il merito è un imbroglio empirico: ciò che chiamiamo merito è fortuna, caso, Provvidenza, in ogni caso qualcosa che, con l'impegno, c'entra poco», aveva raccontato. Ricorda Giulio, suo compagno di scuola alle elementari che oggi fa il contadino e che doveva fare 10 chilometri al giorno per frequentare la scuola. «Che merito ho avuto io nel nascere in Italia e non nel Cameroun?», si era chiesto Bruni, «che merito ho avuto nel trovare, rientrando da scuola, una famiglia che mi ha voluto bene e non una che mi ha picchiato? Meritocrazia è il nome nuovo della diseguaglianza. È la legittimazione etica della diseguaglianza: ogni élite vorrebbe, infatti, essere meritevole, ogni oligarchia vorrebbe essere aristocrazia».

Vuoi per il tema, di grade attualità, vuoi per la chiarezza e la vis polemica di Bruni avevano fatto della conversazione il podcast più ascoltato.

Una voce autorevole e apprezzata, la sua, visto che anche alla posizione numero tre c’è il lancio del suo podcast sulla piattaforma di Intesa Sanpaolo On Air: Voce del verbo donare. Si tratta di un’antologia che Bruni ha curato per VITA, fra scrittori, filosofi e sociologi, per far capire la cultura del dono. Brani la cui lettura era stata affidata alla magistrale interpretazione dell’attore Andrea Soffiantini.