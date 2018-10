Lo chef circolare

Come è arrivato alla circolarità ai fornelli?

L'inizio è legato al concetto di “chilometro Italia”, in contrasto al chilometro zero. Che è poi l'idea “garibaldina”: l'andare a cercare tutto il meglio che c'è in giro per il Paese. Per arrivare a una grande cucina è necessario lavorare con grandi prodotti. È l'unica via, altrimenti non si va da nessuna parte. Questo però ha un costo. Così con la ricerca e la dedizione, oltre che qualche intuizione e idea, si può arrivare a risparmiare anche comprando prodotti molto costosi.

Possiamo fare un esempio?

Certo, usiamo lo stesso esempio che ho sempre fatto nel mio programma, “Il Gusto di Igles”, su Gambero Rosso Channel che ha avuto molto riscontro. Suggerisco ai telespettatori di comprare i gamberi rossi di Porto Santo Spirito (in provincia di Bari ndr) che costano cinquanta euro al chilo piuttosto che quelli congelati da venti euro. Naturalmente all'inizio tutti rimangono un po' perplessi. Si tratta di cifre importanti. Ora, il pesce congelato non è mai generalmente di alta qualità e per quello che riguarda i gamberi parliamo di un prodotto che ha la testa che puzza di ammoniaca e con i bulbi oculari amari. Significa che le uniche preparazione possibili sono la bollitura o la cottura in forno. Quindi quei venti euro mi rendono un solo piatto.