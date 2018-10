Fabrizio Coccetti: «Educare è una passione»

Quale è il suo auspicio per il futuro dell’Agesci? Quale la direzione?

Nutro molte speranze, e sono certo che l’Agesci possa fare molto per la società in cui viviamo. Siamo chiamati a fare del nostro meglio per diffondere una cultura controcorrente rispetto a quella più comunemente diffusa, nella quale diventi chiaro che il vero potere è il servizio, come afferma Papa Francesco quando ci dice “Per il cristiano andare avanti, progredire, significa abbassarsi”. La direzione vincente è quella di fare educazione nei territori, col nostro impegno a livello locale e nelle parrocchie dobbiamo contribuire a costruire un’Italia migliore e una Chiesa migliore.

Nella sua funzione di capo scout d’Italia quale indirizzo darà all’associazione nei prossimi quattro anni?

Sono convinto che non siano capo guida e capo scout a dare un indirizzo all’associazione, ma che sia il Consiglio Generale (il parlamento dell’Agesci - ndr.) in rappresentanza di tutti i soci ad esprimere l’indirizzo politico dell’associazione. Da parte mia, insieme a Donatella Mela, voglio cercare di promuovere il dibattito autentico a tutti livelli. Desidero promuovere il confronto, spingere a trovare il coraggio di litigare se ci trova discordi per approfondire i contenuti a cui crediamo. Capo guida e capo scout non sono dei condottieri dell’associazione, sono piuttosto degli attenti ascoltatori che non dettano una linea politica, bensì cercano di interpretare le piste che nascono dal vissuto dei capi e dei ragazzi e si fanno garanti che l’associazione lavori su questi sentieri.