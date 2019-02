Il futuro non invecchia, ma dobbiamo capire che è dei giovani

Come previsto, da un punto di vista demografico nel 2018 le cose in Italia sono andate malissimo. L’Istat ha appena certificato il fatto che siamo scesi per la prima volta sotto le 450mila nascite: 449mila, ossia altre 9mila in meno rispetto al precedente minimo storico registrato nel 2017. E dire che già ci sembrava di aver toccato il fondo quando nel 2015 il numero di nuovi nati era stato di 488mila bambini, il numero più basso di tutta la storia d’Italia, dai tempi dell’unità. In dieci anni (2008) risultano 128mila nati in meno, praticamente tutti gli abitanti della Valle d'Aosta. Il numero medio di figli per donna resta invariato a 1,32, ma l’età media in cui si diventa mamma per la prima volta tocca oggi la soglia dei 32 anni. Il saldo naturale nel 2018 è stato negativo (-187mila), il secondo livello più basso nella storia dopo quello del 2017 (-191mila). Nel 2018 si registra un nuovo aumento della speranza di vita alla nascita: per gli uomini la stima è di 80,8 anni, per le donne 85,2 anni. Ci avviamo verso un mondo con sempre meno giovani e sempre più anziani, ma il futuro – ricorda Alessandro Rosina – non invecchia. È questo il titolo che il professore di Demografia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha scelto per il suo nuovo libro (Vita e Pensiero): non invecchia a patto di stringere una alleanza tra le generazioni, valorizzando il potenziale di tutti i soggetti coinvolti, dall’infanzia all’età anziana, tenendo viva la tensione verso un futuro da costruire con fiducia. Il nodo decisivo di questo processo è la valorizzazione del potenziale delle giovani generazioni a cui andrebbe passato il testimone, riconoscendo davvero, attraverso adeguati percorsi formativi ed efficaci politiche del lavoro, il protagonismo che spetta loro di diritto. È uno dei temi che affrontiamo nella copertina di VITA di febbraio, dal titolo "Dalla parte dei bambini".

I dati sono noti e parlano di un declino ininterrotto delle nascite in Italia dal 2009. Voi demografi lo dite da tempo, anche se forse non ci si aspettava la velocità della discesa, frutto in particolare del rinvio della nascita di un figlio da parte di molte coppie negli anni della crisi, in attesa di tempi migliori, che ormai è diventata rinuncia definitiva per sempre più donne: probabilmente hanno ormai rinunciato a un figlio circa un quarto delle donne nate nel 1980. Questo più o meno il quadro. Ma cos’è che ci dicono esattamente questi dati? In che senso si tratta di un’emergenza? Perché non capiamo che davvero un Paese senza figli va verso un domani senza prospettive?

Possiamo sintetizzare le dinamiche negative della natalità in Italia e gli squilibri prodotti con cinque dati. Primo: le nascite di oggi sono meno della metà di quelle a metà degli anni Sessanta. Allora nascevano oltre un milione di bambini l’anno. Nello stesso periodo il numero medio di figli per donna è sceso da 2,7 a 1,3. Secondo: il numero di nati registrati nel 2018 è il più basso dall’Unità d’Italia in poi, compresi i due conflitti mondiali. Terzo: in altri Paesi questa diminuzione drastica non c’è stata. Ad esempio in Francia il numero medio di figli per donna è rimasto vicino a 2 (livello di equilibrio generazionale), con la conseguenza che l’ammontare delle generazioni nate nell’ultimo mezzo secolo risulta sostanzialmente stabile. Quarto: se si confronta il numero desiderato di figli tra ventenni italiani e coetanei europei i livelli sono del tutto simili e tale valore è in media attorno a 2. Questo significa che in Italia non solo si fanno meno figli rispetto alla media europea ma anche rispetto al numero desiderato dai giovani e dalle coppie italiane. Quinto dato: lo squilibrio strutturale della popolazione italiana è arrivato a livelli tali che oggi per la prima volta i nuovi nati sono meno degli ottantenni. Le persone residenti di 80 anni risultano infatti essere 482mila al primo gennaio 2018, contro 458mila nati nel corso del 2017. Se non si cambia drasticamente e urgentemente rotta questi squilibri porteranno ad una riduzione della popolazione attiva a fronte di un continuo incremento degli anziani, con conseguente rallentamento della crescita economica ed un aumento della spesa sociale sempre meno sostenibile.