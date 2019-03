Varcare la Soglia, il programma nazionale contro la povertà arriva a Napoli

L’avvio del programma Varcare La Soglia a Napoli è stato reso possibile grazie anche ai fondi raccolti con la campagna sms che ha avuto il prezioso appoggio di Rai Responsabilità Sociale, Mediaset, La7 oltre alle compagnie telefoniche Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, TWT, Convergenze Fastweb e Iliad.

La povertà in Campania

Stando al dossier sulla Povertà in Campania il volto della povertà in questa regione ha oramai l’aspetto del disagio familiare diffuso, piuttosto che quello della singola persona che vive condizioni di totale esclusione sociale. Vivono in famiglia il 69,6% delle persone intervistate, in pratica sette su dieci. La tipologia di famiglia più diffusa è quella con coniuge e figli, che rappresenta quasi la metà del totale. I cosiddetti “nuclei spezzati” (vedovanza, separazione legale e divorzio), pesano in particolare sulle donne, molto più fragili a livello occupazionale e su cui in molti casi grava in maniera esclusiva la responsabilità dei figli. Il 29,1% degli intervistati vive in un’abitazione poco adeguata e per l’8,5% lo stato dell’abitazione è addirittura pessimo. Dall’approfondimento realizzato su povertà e famiglia emergono ancora alcuni elementi davvero significativi: i 2/3 delle famiglie intervistate vivono con meno di 500 euro al mese e non sono in grado di affrontare alcuna spesa imprevista. Le richieste principali ricevute dai CA riguardano i pacchi viveri (49,5%), sussidi economici per il pagamento bollette (31,9%), un alloggio (17,0%), l’accesso ad empori o market solidali (15,8%), un lavoro (14,2%), l’accesso alla mensa (13,3%) e vestiario (8,2%).