La dottoressa Nelly, dalle scritte razziste al liceo alla laurea in Medicina

Il 26 marzo per Ugochi Ngaobiri Nelly Ohazuruike, per gli amici semplicemente Nelly, non è stato soltanto il giorno della laurea in Medicina e Chirurgia all’università di Catania, ma è stata soprattutto una liberazione dal passato perché, nel suo percorso universitario, gli esami più difficili da superare sono stati quelli degli insulti razziali. «Cerco di dimenticare gli episodi negativi lasciandomeli alle spalle, ma se ci penso è normale che viene un po’ di amarezza, adesso dovrò fare il tirocinio in ospedale e ogni tanto penso a quello che potrebbe capitarmi per il mio colore della pelle quando girerò tra i reparti, ad ogni modo, persone che mi hanno fatto del male ne ho incontrate e sicuramente ne incontrerò ancora, ma io andrò sempre dritta per la mia strada», racconta Nelly, 30 anni, una forza della natura e sempre con il sorriso.

«Se certe cose non si raccontano si fa fatica a credere», per questo Nelly ha deciso di svelare come una ragazza italo-nigeriana è arrivata a raggiungere questo importante traguardo personale. Già, perché poco prima di laurearsi Nelly non si aspettava di certo che ad apostrofarla ne*ra fosse una docente della facoltà di Medicina di Catania: «É una docente che tuttora insegna, ma anche questo voglio dimenticarlo perché voglio costruire un cammino di pace come Gandhi», dice con l’amaro in bocca per quello che è accaduto.