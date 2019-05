«E se la vittima della guerra fossi io?»

La fotografia è un mezzo che non lascia scampo. Ci mette in faccia la realtà dei fatti. Eppure negli ultimi anni è come se fossimo diventati impermeabili, assuefatti, dalle immagini dolorose. Perché?

Credo, e lo dico da fotogiornalista, che il giornalismo abbia una responsabilità in tutto questo. A volte la sovraesposizione alle immagini di sofferenza poi ci rende insensibili. Questa è una causa, che però da sola non basta. L’altra cosa di cui sono convinto è che il giornalismo in questi anni si concentra sulla narrazione di un solo evento invece di costruire un’analisi chiara. E vale anche per il modo in cui vengono scattate le fotografie durante certe crisi. Si usano le immagini scioccanti invece di quelle che raccontano il legame umano che viene ritratto. Dobbiamo essere in grado di ricominciare – a tutti i livelli – a ricostruire delle rappresentazioni che possano rispettare quanto sia importante, grossa e profonda la sofferenze della persone che vivono i conflitti e di questi provano a scappare. Meno scandalo, meno violenza. Fatti che dovrebbero essere all’ordine del giorno li lasciamo cadere. Le fotografie sono un mezzo potente. Ma sono anche oggetti da contestualizzare. Perché un’immagine senza un racconto dietro può avere varie interpretazioni. La fotografia è un oggetto che deve essere introdotto da un discorso. E questo discorso ha forza solo quando racconta le persone. E questo, a sua volta, può succedere solo quando diamo un nome. Non basta il numero delle vittime dei conflitti. Dobbiamo raccontare la storia, la persona, che ha un nome vero e non ha una vita con meno valore della nostra. Dobbiamo riconoscere anche noi stessi come padri, madri, fratelli, figli, come “se fossimo loro”. Non lasciamo le persone senza faccia e senza nome.

Foto di Lorenzo Tugnoli