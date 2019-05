«Migranti, negare i loro diritti significa negare i nostri»

Perché sta vincendo la narrazione xenofoba di alcuni soggetti politici, primi tra tutti quella del vicepremier Salvini?

Una parte della responsabilità credo sia dei mezzi di informazione. Per troppo tempo si è raccontato il fenomeno migratorio come una massa di persone e numeri che sbarcavano sulle coste italiane. Come una categoria a parte cariche solo della loro sofferenza. Li abbiamo raccontati come puri corpi che hanno bisogno di essere accuditi, soccorsi, salvati, vestiti. Ma non abbiamo mai spiegato delle contraddizioni di queste persone, la loro immensa forza, la scelta di lasciare la loro casa per cercare un futuro migliore. E sono determinati e credono, soprattutto credono, in questo progetto di Europa molto più di quanto ci crediamo noi. Io, come giornalista, cerco sempre di partire dalla storia dei singoli. Perché ogni storia personale riporta a quella dimensione di complessità nel racconto che smentisce la propaganda che una certa arte politica ha costruito sul fenomeno migratorio, una narrazione che oggi è diventata egemonica. Ma dall’altra parte abbiamo anche sottovalutato il peso della propaganda sui social network che sono stati usati con una strategia precisa da parte dei gruppi politici di estrema destra per diffondere notizie false.

Com’è avvenuta la trasformazione tra soccorritori di vite a taxi del mare?

Nel giro di pochi mesi tutto è cambiato. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 il discorso pubblico è stato deviato: gli angeli sono diventati vice-scafisti, le loro navi taxi del mare. Nel febbraio del 2017 firmiamo questo “trattato di amicizia con la Libia”. Le operazioni di soccorso passano in mano ai libici. Nell’estate dello stesso anno le Ong sono obbligate a sottoscrivere un codice di condotta e passa quasi automaticamente l’idea che ci sia qualcosa di sbagliato nel loro modo di operare. Un processo di criminalizzazione segnato da tappe precise: un dossier dell’agenzia europea Frontex, una campagna mediatica, poi le accuse di alcune procure siciliane, i sequestri delle navi, infine le dichiarazioni dei politici di casa nostra e di esponenti della destra sovranista di tutta Europa. Fino allo stallo dei porti chiusi via Twitter, fatto che è rimasto solo un hashtag, ai casi della Aquarius e della Diciotti. Il caso della Diciotti, in modo particolare, raggiunge l’apice della criminalizzazione del lavoro delle Ong. Non permettere ad una nave con 177 persone a bordo di attraccare è stato un fatto che ha chiaramente violato una serie di norme. Un ministro, che non sta sopra la legge, viola la legge, tiene in ostaggio le persone, e l’opinione pubblica non si scandalizza. Il caso della Diciotti, ripeto, è emblematico perchè ci dice che quello che sta avvenendo sui cittadini di origini straniera ha un peso anche sulla cultura giuridica italiana ed europea. Queste violazioni ai diritti che siamo disposti ad accettare sui cittadini stranieri hanno ripercussioni sui diritti di tutti. Accettare che qualcuno venga privato dei diritti senza approvazione di un giudice significa banalizzare uno dei principi fondamentali del diritto, e di fatto lede e nega i diritti di tutti i cittadini.