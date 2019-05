Il vescovo del Burkina Faso e il seminarista: “Il terrorismo minaccia l’operosità della Chiesa”

Il progetto per disabili mentali a Tenkodogo prevede la costruzione di un dormitorio per accogliere un centinaio di persone, le cucine, un’infermeria e una cappella. Per realizzarlo occorrono 236 mila euro, di questi il 10 per cento sarà a carico della Diocesi di Tenkodogo, costruita dal nulla nel 2012. Il vescovo burkinabé e il seminarista di Catania lanciano a un appello al mondo del terzo settore perché possano trovare le risorse per realizzare il centro. Il centro per disabili mentali San Giuseppe prevede anche la costituzione di un team di professionisti: «Abbiamo bisogno di medici, infermieri, psicologi, psichiatri, educatori».

Monisgnor Prosper Kontiebo, dell’ordine dei camilliani, quando può va a Roma: «Mai in vacanza, solo per aiutare la mia diocesi», racconta con il suo sorriso. Quest’estate ha partecipato a una delle missioni di Suor Chiara, la suora francescana scalza che aiuta donne nigeriane in difficoltà costrette a prostituirsi sulla Catania-Gela: «Éstato un momento di grande commozione, ho ammirato l’opera di Suor Chiara».

Davanti un clima ostile nei confronti dell’Africa e a una politica dei porti chiusi, monsignor Prosper Kontiebo ha criticato l’Europa: «L’Europa non ha fede in Dio e se non si ha apertura verso Dio non si può avere apertura verso gli altri. Fermare il cuore a Dio significa chiusura anche agli uomini e non si può accogliere. Dal sempre l’Africa ha accolto tanti missionari Europei con il cuore aperto, adesso che l’Africa guarda all’Europa come terra di salvezza, l’Europa è chiamata ad aprire le porte così come l’Africa ha fatto nei confronti dell’Europa», conclude il parroco che spera di vedere alla luce il centro per disabili mentali, continuando in quella via di operosità cristiana che è la prima risposta al terrorismo.