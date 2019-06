Ribellatevi! L'innovazione nasce rompendo le regole

Un esempio?

Un bell’esempio di un ribelle che non è l’amministratore delegato dell’impresa, considera l’esempio del maître d 'Giuseppe Palmieri, dell’Osteria Francescana. Un sabato sera a Modena, una coppia e i loro due figli hanno cenato al ristorante. Il padre ha ordinato per la famiglia un menu degustazione con 10 dei piatti più popolari del ristorante. Uno di loro, "lumache sotto terra", è servito come zuppa. Le lumache sono coperte da una "terra" di caffè, noci e tartufo nero e "nascoste" sotto una crema fatta con patate crude e una spuma di aglio. Mentre Palmieri prendeva l'ordine, notò uno sguardo un po 'disperato sui volti dei ragazzi. Palmieri si rivolse al ragazzo più giovane e chiese: "Cosa ti piacerebbe avere?" Il ragazzo, di circa otto anni, rispose: "Pizza!" L'Osteria Francescana non è il tipo di posto che offre la pizza. Eppure, senza esitazione, Palmieri si scusò e chiamò la migliore pizzeria della città. Un taxi si presentò poco dopo con la pizza, e Palmieri la consegnò al tavolo. In molti ristoranti di lusso, questo sarebbe stato impensabile. Ma i due bambini e i loro genitori probabilmente non dimenticheranno mai l'atto di gentilezza di Palmieri. E, come mi ha detto Palmieri, "è bastato un cambio di rotta e una pizza".

A nessuno piace un piantagrane al lavoro. Abbiamo avuto tutti colleghi che ci infastidiscono o che creano conflitti o perdite di tempo: persone che sembrano essere difficili senza una buona ragione e persone che infrangono le regole solo per il gusto di farlo, e che fanno peggiorare gli altri nel processo. Ma ci sono anche persone che sanno come trasformare il rompere delle regole in un contributo. Ribelli come Palmieri meritano il nostro rispetto e la nostra attenzione, perché hanno molto da insegnarci. I ribelli ispirano e insegnano attraverso l'azione e le organizzazioni hanno molto da guadagnare premiando l'esempio che hanno impostato. Incoraggiare il giusto tipo di violazione delle regole è ciò che i leader di oggi devono fare per aiutare le loro organizzazioni ad adattarsi.