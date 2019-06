Capitale narrativo: le storie che ci fanno uomini

Una crisi reale, ma anche una crisi di racconto. Dopo gli anni in cui si credeva bastasse un po' di storytelling per raccontare e raccontarsi, molte organizzazioni si scoprono nude. Cariche di storia, ideali, buone pratiche, ma povere di racconto. Peggio va a chi confonde fundraising e comunicazione. Ma quali sono le radici di questa crisi che attraversa latente - o manifesta: leggasi ONG, tema a cui Vita ha dedicato il magazine di maggio - il Terzo settore? Ne parliamo con il professor Luigino Bruni, economista, autore del recente Il capitale narrativo, edito da Città Nuova.

Grammatiche della vita comune

Un rapporto "ecologico" tra mezzi-fini è sempre più critico. Ma nello spazio dell'agire umanitario o in quello solidaristico era in qualche modo dato per acquisito. Lo abbiamo dato troppo per scontato? Forse per questo molte organizzazioni a movente ideale (dalle Coop alle Ong) oggi, oltre che sotto attacco esterno, si trovano in una sorta di crisi di identità?

È una crisi di identità profonda, che tocca diverse dimensioni, tutte legate alla crisi delle ideologie del XX secolo e precedenti che le avevano generate. In alcuni miei lavori ho messo in luce come la crisi sia anche di natura narrativa. Il linguaggio con cui quelle storie collettive si sono raccontate è stata, in Occidente, l’ultima fioritura di un umanesimo antico, profondamente cristiano, talmente radicato nei secoli che anche chi non era cristiano ne capiva perfettamente i simboli.

Anche chi non era mai entrato in un confessionale capiva cosa fosse una confessione, e chi non era mai entrato in una chiesa capiva e sapeva cosa succedesse dentro, chi non aveva mai pregato Maria e Gesù li conosceva e conosceva almeno una preghiera e, spesso, la recitava di nascosto, in quei momenti in cui anche chi non prega ricorda le preghiere dei nonni. La vita e la morte parlavano a tutti quasi con le stesse parole. Il lavoro (dei campi e nelle fabbrica, il lavoro delle donne) era stato per secoli quel terreno comune di grammatiche e sintassi emotive e simboliche che consentiva a tutti di capirsi oltre le differenze di culture, di fedi, di umanesimo. Peppone e Don Camillo litigano perché si capivano perfettamente.